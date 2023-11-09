Страйк Гільдії кіноакторів у Голлівуді закінчився: про що домовилися сторони

Гільдія кіноакторів зуміла домовитися і підписати новий контракт з Alliance of Motion Picture and Television Producer. Деталі невідомі, але актори точно вказали, що їм повинні будуть виплатити компенсацію за використання ШІ, а також обіцяли підняти суму мінімального гонорару.

Гільдія кіноакторів і Американська федерація артистів телебачення і радіо (SAG-AFTRA) оголосили про завершення страйку, який тривав 118 днів, повідомляє Variety.

За інформацією видання, переговорний комітет профспілки схвалив попередню угоду, яку після кількох днів доопрацювання передадуть 10 листопада на затвердження національній раді SAG-AFTRA.

Угода вперше в історії забезпечить захист акторів від штучного інтелекту та історичне підвищення заробітної плати. У результаті угоди більшість мінімальних сум збільшиться на 7%, що на 2% більше, ніж збільшення, отримане Гільдією письменників Америки та Гільдією режисерів Америки.

Крім того, угода містить "бонус за участь у потоковій передачі", а також збільшення пенсійних і медичних внесків. У профспілці заявили, що загальна вартість контракту перевищує мільярд доларів.

"Ми уклали контракт, який дасть змогу членам SAG-AFTRA будь-якої категорії побудувати стійку кар'єру. Багато тисяч виконавців зараз і в майбутньому отримають користь від цієї роботи", — йдеться в заяві профспілки.

Один із членів переговорного комітету Кевін Е. Вест каже, що угода, можливо, і "не ідеальна", але досягнення такого результату було "екстраординарним" досягненням.

"Остаточне голосування було одноголосним. Цього важко досягти. Чесно кажучи, це були дуже довгі два тижні", — наголосив він.

Інший член комітету Бен Вайтхейр вважає досягнуте "величезною перемогою". Він підкреслив, що профспілка домоглася "структурних змін" у вигляді компенсацій на стримінгових платформах. Хоча профспілка не отримала всього, що хотіла, Вайтхейр сказав, що вона знову домагатиметься більшого на наступних переговорах у 2026 році.

Відповідно до того, як угода наближалася до фінішу, питання ШІ залишалося однією з найскладніших проблем, що потрібно було вирішити. Дункан Кребтрі-Ірландія, головний парламентер профспілки, зустрівся з Керол Ломбардіні, генеральним директором Альянсу кінопродюсерів і телебачення, через Zoom, щоб обговорити останні деталі.

Виступаючи на каналі CNBC, генеральний директор Disney Боб Айгер попередив, що фінансові наслідки страйку стануть серйознішими, якщо угоди не буде досягнуто швидко.

"Очевидно, що ми хотіли б спробувати зберегти літо фільмів. Уся індустрія зосереджена на цьому. У нас не так багато часу, щоб зробити це", — пояснив він.

Членам профспілки все одно доведеться проголосувати за ратифікацію угоди, і цей процес, імовірно, займе щонайменше тиждень або більше. Але страйк уже скасовано, а це означає, що актори зможуть повернутися до роботи вже з 9 листопада.

Переговори відновилися 24 жовтня після двотижневої перерви. Відтоді велися безперервні дискусії, поки сторони повільно просувалися до угоди.

Наприкінці вересня після 146 днів добіг кінця страйк голлівудських сценаристів. Їхня нова угода зі студіями діятиме до 2026 року і має аж 94 сторінки тексту.

Раніше Фокус писав про те, що Марго Роббі з'явилася на страйку акторів у Голлівуді, а Дрю Беррімор тимчасово закрила власне ток-шоу через люту реакцію колег.