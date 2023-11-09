Ірина Шейк назвала Бредлі Купера "найкращим батьком"

Колишня зіркова пара виховує доньку Лею, яка народилася навесні 2017 року. У 2019 вони розсталися.

Супермодель Ірина Шейк розповіла, який з актора Бредлі Купера батько. Про це пише Elle.

"Ми завжди знаходимо спосіб, — сказала вона в новому інтервʼю. — Він найкращий батько, про якого ми з Леєю могли мріяти. Це завжди виходить, але це завжди виходить, тому що ми змушуємо це виходити".

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Бредлі Купер з донькою

Зокрема зірка подіумів зізналася, що вони часто беруть свою спадкоємицю із собою, коли вирішують різні справи.

"Два дні тому я мала піти в спортзал, тож я просто дала їй зошит для малювання й сказала: "Мама тренується". Вона малювала цілу годину. Потім ми пішли на примірку Michael Kors. Вона познайомилася з усіма дівчатами. Майкл дав їй сумку. Вона намалювала йому кошеня", — розповідає Ірина.

Коли справа доходить до її та Купера стосунків або побачень загалом, Шейк сказала, що ЗМІ люблять робити сенсації. Знаменитість додала, що навіть не зустрічала половини людей, з якими вона "зустрічалася" в чутках.

Ірина Шейк Фото: Instagram/irinashayk

Коли її запитали про нещодавні чутки про роман з футболістом Томом Бреді, Шейк залишилася небагатослівною, сказавши: "Без коментарів".

Нагадаємо, Ірина Шейк та Том Бреді розійшлися.

Також Фокус писав про розвиток особистого життя Бредлі Купера.