Зведена сестра Меган Маркл звинувачує її в наклепі

Саманта Маркл прибула до суду Флориди, поки її зведена сестра намагається домогтися припинення справи про наклеп.

Зведена сестра Меган Маркл Саманта Маркл звинуватила герцогиню в наклепі на неї в інтерв'ю Опрі Вінфрі 2021 року і серіалі Netflix 2022 року. 58-річна Саманта стверджує, що 42-річна Меган у своїх інтерв'ю мала на увазі, що вона "самозванка", "оманливий опортуніст" і "шарлатан". Справу було порушено в березні 2022 року і припинено в березні цього року: Саманта зараз ще раз намагається передати справу до суду у Флориді. Про це пише Daily Mail.

Зведена сестра Меган Маркл у середу постала перед судом у Флориді, щоб спробувати домогтися судового розгляду в її справі про наклеп проти герцогині Сассекської.

Саманта Маркл і Меган Маркл Фото: Скриншот

58-річна Саманта Маркл стверджує, що її 42-річна зведена сестра оббрехала її в інтерв'ю Опри Вінфрі 2021 року і в серіалі Netflix 2022 року.

Саманта, чий батько Томас одружився з матір'ю Меган Дорією після того, як вона та її брат Томас народилися, стверджує, що герцогиня Сассекська у своїх інтерв'ю мала на увазі, що вона "самозванка", "оманливий опортуніст" і "шарлатанка".

Вона вимагає відшкодування збитків на суму, що перевищує 75 000 доларів, стверджуючи, що висловлювання Меган призвели до втрати продажів її книжки "Щоденник сестри принцеси Пуші" і завдали їй професійної та соціальної шкоди.

Саманту Маркл бачили в середу біля зали суду в Тампі, штат Флорида, де вона намагається переконати суддю дозволити розгляд її справи про наклеп проти Меган Маркл.

Саманта Маркл Фото: Скриншот

Пітер Тіктін, адвокат Саманти, заявив, що його клієнтка, яка страждає на розсіяний склероз і пересувається в інвалідному візку, зазнає переслідувань після інтерв'ю Меган і боїться виходити з дому.

Майкл Камп, адвокат Меган, заявив, що справа Саманти необґрунтована і жодна із заяв Меган не є наклепницькою.

"Це завжди був судовий процес у пошуках обґрунтованого позову. Справа провалилася, бо вона суперечила закону про дифамацію та Першій поправці", — сказав Камп, який також представляє сім'ю Кардаш'ян.

Спочатку справу було порушено в березні 2022 року і припинено в березні цього року.

У березні суддя встановив, що Меган просто висловлювала "думку про своє дитинство і стосунки зі зведеним братом і сестрою".

Зараз Саманта ще раз намагається передати справу до суду у Флориді.

Очікується, що суддя Шарлін Ганівелл, яка займається справою, ухвалить рішення про те, чи слід розпочинати судовий розгляд найближчими тижнями.

У Саманти Маркл і Меган один батько, Томас Маркл. Він одружився з Дорією Регланд 1979 року.

Томас Маркл із Дорією Регланд і Меган Маркл Фото: Chanel 5

Саманта Маркл раніше часто з'являлася в телевізійних шоу, розповідаючи про свою знамениту зведену сестру.

Виступаючи перед журналістами біля суду, Саманта Маркл сказала, що вона "оптимістично" дивиться на перспективи судового розгляду.

Вона сказала, що її образили слова Меган. Герцогиня Сассекська раніше заявила, що вони не були близькими в дитинстві, але сказала Fox 13: "Люди змінюються, у них є плани, у них є інші речі, що впливають на їхнє життя. Це не змінює реальності".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що дядько Кейт Міддлтон Гері Голдсміт хоче розкрити у своїй книзі таємниці Меган Маркл і принца Гаррі.