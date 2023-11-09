Полегшити та заспокоїти. Топ 10 цілющих видів чаю, які можна пити від кашлю

Наступного разу, коли ви закашляєтесь, випийте чашку гарячого чаю, який полегшить симптоми і допоможе швидше одужати.

Дні стають коротшими, температура починає падати, а це означає, що сезон застуд, грипу та кашлю повертається. І хоча під час хвороби вам завжди слід звертатися за порадою до лікаря, існує безліч натуральних засобів для полегшення дратівливих симптомів кашлю. Один із найпростіших і найзручніших способів приборкати кашель — випити чашку заспокійливого чаю. Про це пише Real Simple.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Вживання будь-якого гарячого чаю може бути корисним за кашлю, просто тому, що він зволожує слизову оболонку, гаряча пара допомагає відкрити носові та бронхіальні проходи, а тепла рідина є бальзамом від болю в горлі та кашлю. Існує величезна кількість варіантів, а не тільки класичний чорний чай, чай масала або зелений чай. Для додаткового терапевтичного ефекту саме трав'яні чаї дають найефективніше полегшення при кашлі. Експерти визначили найкращі види чаю від кашлю, виходячи з їхніх цілющих, протизапальних властивостей і багато чого іншого.

Зелений чай

Фото: Freepik

Зелений чай сповнений біологічно активними рослинними сполуками, які мають протизапальні та антибактеріальні властивості, що робить його чудовим вибором чаю для лікування кашлю та його причин. Дослідження 2015 року показало, що, хоча полоскання горла зеленим чаєм не усувало симптомів захриплості голосу, воно зменшувало частоту симптомів кашлю у пацієнтів, які перенесли операцію на серці.

Ромашковий чай

Фото: Freepik

Ромашковий чай часто сприяє сну і розслабленню, а також може допомогти від кашлю. Це пов'язано з особливими властивостями сполук ромашки, які борються з інфекціями і запаленнями, допомагаючи організму боротися з будь-якою хворобою, що викликає кашель.

Чай із кореня солодки

Корінь солодки — дуже поширена трава, яку протягом століть часто використовували в традиційній китайській медицині. Тільки з цієї трави виділено понад 30 флавоноїдів і рослинних сполук. Ці біологічно активні сполуки чинять потужну протимікробну та противірусну дію, що може допомогти в лікуванні основної причини кашлю.

Крім того, солодка має "спазмолітичний ефект, який може бути дуже корисним під час лікування кашлю, оскільки допомагає розслабити м'язи дихальної системи, які спазмуються під час кашлю", — пояснює травниця Рашель Робінетт. Вона додає, що солодка "з високим вмістом слизу, слизької, в'язкої речовини, яка допомагає зволожувати і заспокоювати запалені або зневоднені тканини".

М'ятний чай

Фото: Freepik

М'ята перцева, один з найпопулярніших представників сімейства м'ятних, є ще одним прекрасним видом чаю від кашлю. Дослідження пов'язали м'ятний чай з боротьбою з інфекцією носових пазух і поліпшенням симптомів застуди — поширених захворювань, які часто призводять до кашлю.

Чай із кореня алтеї

"За сухого, подразненого кашлю я рекомендую зволожувати трави, такі як алтея [корінь]", — каже травниця Розалі де ла Форе. Дослідження показали, що корінь алтеї чинить терапевтичну дію під час кашлю, особливо як заспокійливий засіб для запалених тканин.

Чай із чебрецем

Як поширена кулінарна трава, чебрець не тільки смачний у безлічі пікантних страв, але його також можна додавати в чай, який полегшить кашель. Фактично, дослідження 2021 року показало, що вживання чебрецю з плющем значно знижує тяжкість кашлю.

Імбирний чай

Фото: Freepik

Імбир — ще один доступний інгредієнт, який століттями використовували для лікування кашлю, зокрема у вигляді чаю. Де ла Форе додає, що імбир — це "трава від закладеного і болотного кашлю, оскільки він діє як стимулюючий відхаркувальний засіб, допомагаючи розріджувати слиз і виводити його з легень".

Чай із бузини

Бузина — частий інгредієнт деяких сиропів від кашлю, є чудовим джерелом рослинних сполук. Було виявлено, що ця красива ягода є ефективним протизапальним засобом, а також потенційно ефективна під час лікування респіраторних захворювань.

Евкаліптовий чай

"Деякі трави допомагають відкрити дихальні шляхи, що може полегшити стискаючий кашель. Одним із прикладів може бути евкаліпт", — каже Робінетт. Це сорт трав'яного чаю, який відносно легко знайти в розфасованому вигляді.

Будь-який чай із медом

Фото: Freepik

Чай, приготований із цим натуральним підсолоджувачем, може допомогти полегшити симптоми кашлю. Дані показують, що мед може зменшити тривалість кашлю, згідно з дослідженням 2018 року, проведеним на дітях. Крім того, мед сповнений противірусних і протимікробних рослинних сполук, які можуть допомогти усунути першопричину захворювання, що викликає кашель.

Обидва експерти наголошують на важливості лікування основної причини кашлю, а не використання трав'яних чаїв як тимчасового перепочинку від самого кашлю. "Як травник, я часто зосереджуюся на тому, як трави і вибір способу життя можуть підтримати людину, а не просто лікувати хворобу або симптом", — каже де ла Форе. "Замість того, щоб думати: "Які трави корисні при кашлі?" Моє запитання як травника: "Який кашель у цієї людини?" І як можна підібрати трави, які сприятимуть зціленню, а не просто пригнічуватимуть симптоми?"

Фото: Freepik

Робінетт повторює цю філософію, додаючи: "Що ближче ми зможемо підібратися до першопричин, лікувати їх, а потім запобігати їм у майбутньому, то ближче ми зможемо бути до оптимального, природного здоров'я".

Чай не є заміною медичної допомоги. Не забувайте, що чаювання, якими б заспокійливими та потенційно цілющими не були його властивості, є природним домашнім засобом полегшення стану. Це може допомогти полегшити симптоми кашлю, але не призначене для лікування хвороби або заміни ліків і рекомендацій кваліфікованого лікаря. Якщо ваш кашель не минає, особливо болючий або заважає повсякденному життю, завжди звертайтеся до лікаря, щоб уточнити діагноз і методи лікування.

Нагадаємо, чай, на думку дієтологів, може стати вашим помічником у схудненні, головне, правильно його пити.

Раніше Фокус писав про те, що додавши у свій раціон продукти, які сприяють зміцненню імунітету, ви перенесете сезон холодів і застуд без лікарняних.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.