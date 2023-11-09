MELOVIN та alyona alyona: названо лонгліст учасників Нацвідбору на "Євробачення-2024"
Фінал міжнародного пісенного конкурсу відбудеться наприкінці травня 2024 року у Швеції.
Оприлюднено лонгліст учасників Нацвідбору на "Євробачення-2024". Про це повідомляє Суспільне мовлення.
З майже 400 заявок до списку охочих представити Україну на міжнародній арені в шведському місті Мальме потрапили 20 українських артистів.
У списку є вже добре відомі українцям співаки та співачки, а саме alyona alyona & Jerry Heil, MELOVIN, який уже представляв Україну на "Євробаченні". У 2018 році артист з композицією "Under The Ladder" посів 17 сходинку.
У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!
Повний список учасників Нацвідбору на "Євробачення-2024":
- alyona alyona & Jerry Heil
- ANKA
- Carpetman
- Drevo
- INGRET
- Julia Belei
- KARYOTYPE
- KRYLATA
- MÉLOVIN
- NAHABA
- NAZVA
- PARFENIUK
- SHÉPA
- SKYLERR
- STASYA
- SWOIIA
- TESLENKO
- YAGODY
- YAKTAK
- Ziferblat
Відомо, що перелік фіналістів, який включатиме до 10 артистів, буде оголошено до 20 листопада 2023, а поки триватимуть прослуховування учасників лонгліста.
Серед артистів, які за результатами прослуховувань не потрапили до списку фіналістів, буде проведено ще одне рейтингове онлайн-голосування, яке визначить ще одного учасника фіналу, який пройде у лютому та остаточно визначить представника України.
Музичний продюсер Національного відбору на "Євробачення-2024" Дмитро Шуров (Pianoбой) вважає, що всі артисти, які потрапили в лонгліст — різні та самобутні.
Два півфінали пісенних змагань відбудуться 7 та 9 травня 2024. А гранд-фінал проведуть на стадіоні Malmö Arena 11 травня.
Нагадаємо, шведська співачка Лорін вдруге виграла міжнародний пісенний конкурс.
Також Фокус писав про учасників від України на "Євробаченні-2023".