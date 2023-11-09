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MELOVIN та alyona alyona: названо лонгліст учасників Нацвідбору на "Євробачення-2024"

Вікторія Ситняк
Фото: Eurovision Song Contest/Twitter

Фінал міжнародного пісенного конкурсу відбудеться наприкінці травня 2024 року у Швеції.

Оприлюднено лонгліст учасників Нацвідбору на "Євробачення-2024". Про це повідомляє Суспільне мовлення.

З майже 400 заявок до списку охочих представити Україну на міжнародній арені в шведському місті Мальме потрапили 20 українських артистів.

У списку є вже добре відомі українцям співаки та співачки, а саме alyona alyona & Jerry Heil, MELOVIN, який уже представляв Україну на "Євробаченні". У 2018 році артист з композицією "Under The Ladder" посів 17 сходинку.

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Повний список учасників Нацвідбору на "Євробачення-2024":

  • alyona alyona & Jerry Heil
  • ANKA
  • Carpetman
  • Drevo
  • INGRET
  • Julia Belei
  • KARYOTYPE
  • KRYLATA
  • MÉLOVIN
  • NAHABA
  • NAZVA
  • PARFENIUK
  • SHÉPA
  • SKYLERR
  • STASYA
  • SWOIIA
  • TESLENKO
  • YAGODY
  • YAKTAK
  • Ziferblat

Відомо, що перелік фіналістів, який включатиме до 10 артистів, буде оголошено до 20 листопада 2023, а поки триватимуть прослуховування учасників лонгліста.

Серед артистів, які за результатами прослуховувань не потрапили до списку фіналістів, буде проведено ще одне рейтингове онлайн-голосування, яке визначить ще одного учасника фіналу, який пройде у лютому та остаточно визначить представника України.

Музичний продюсер Національного відбору на "Євробачення-2024" Дмитро Шуров (Pianoбой) вважає, що всі артисти, які потрапили в лонгліст — різні та самобутні.

Два півфінали пісенних змагань відбудуться 7 та 9 травня 2024. А гранд-фінал проведуть на стадіоні Malmö Arena 11 травня.

Нагадаємо, шведська співачка Лорін вдруге виграла міжнародний пісенний конкурс.

Також Фокус писав про учасників від України на "Євробаченні-2023".