Андрій Данилко повідомив про смерть на фронті сина свого колеги (фото)

Лише 2 жовтня український герой відзначив день народження.

Андрій Данилко повідомив про загибель на фронті сина свого колеги. У соцмережах артист опублікував чорно-біле фото героя.

Музикант розповів, що своє життя за Україну віддав син музиканта колективу Вєрки Сердючки Артура Кульповича Ерік. Данилко зазначив, що чоловік загинув на фронті.

"Наші найщиріші співчуття артисту нашого колективу Артуру Кульповичу у зв'язку із загибеллю на фронті його сина Еріка. Слава Герою!Світла памʼять…" — написав Данилко.

Лише 2 жовтня герой святкував день народження, з чим його вітав батько в соцмережі, опублікувавши фото іменинника у військовій формі.

"Синку, з Днем народження! Хай Бог тебе береже!" — звертався до сина Артур Кульпович.

"Мої співчуття… Вічна памʼять герою", "Артур, так не має бути, щирі співчуття, вічна памʼять герою. Тримайся", "Артур, прийміть мої співчуття", — висловлюють свою підтримку та співчуття українці.

Нагадаємо, на війні загинув музикант Михайло Балахтар, учасник гурту "Серцевий напад".

Також Фокус писав про загибель на фронті батька хлопчика, який брав участь у мітингу для виділення грошей на потреби ЗСУ.