Блейк Лайвлі продемонструвала стильний осінній образ 2023 (фото)

Зірка екрану вирушила на листопадову прогулянку наодинці.

36-річна американська акторка Блейк Лайвлі продемонструвала стильний осінній образ 2023. Про це пише Daily Mail.

Зірка "Пліткарки" вирушила на прогулянку в Нью-Йорку, слухаючи музику чи подкасти в навушниках. Мама чотирьох дітей одягла темно-коричневий піджак. Вона також продемонструвала класичні сині джинси та високі темні черевики.

Дружина Раяна Рейнольдса, 47, доповнила осінній аутфіт синьою сумочкою Chanel через плече. Її світлі пасма спадали каскадом на плечі та контрастували з темним тоном піджака.

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Блейк Лайвлі Фото: Getty Images

Раяна Рейнольдса поруч з дружиною на прогулянці не помітили.

Наразі Лайвлі працює над майбутнім повнометражним фільмом "Усе закінчується нами", у якому вона зіграє головну роль. Проєкт заснований на однойменному романі Коллін Гувер, який уперше був опублікований у 2016 році.

Блейк Лайвлі Фото: Getty Images

У центрі картини — жінка, яка починає сумніватися у своїх стосунках із партнером після того, як відновить роман зі своїм першим коханням.

Окрім головної ролі у майбутньому фільмі, Лайвлі також є одним із його виконавчих продюсерів.

Нагадаємо, Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс вирушили на романтичну прогулянку.

Також Фокус писав про появу Блейк Лайвлі на модному івенті.