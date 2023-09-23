Блейк Лайвлі та Раяна Рейнольдса помітили на романтичній прогулянці (фото)

Голлівудська пара, яка перебуває у шлюбі з 2012 року, гуляла з кавою та насолоджувалася сонячною погодою.

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36-річну американську акторку Блейк Лайвлі та її чоловіка, 46-річного канадського актора Раяна Рейнольдса помітили на прогулянці в Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

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Зірка "Пліткарки" обрала для прогулянки комфортний образ, одягнувши темно-помаранчевий светр і сині джинси. Вона доповнила свій ансамбль високими бордовими черевиками та сумочкою такого ж кольору.

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Стало відомо, чому Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс назвали доньку чоловічим імʼям

Її чоловік, зірка серії фільмів про Дедпула, мав стильний вигляд у чорній сорочці-поло та сірих штанах. Рейнольдс завершив аутфіт білими кросівками Asics, темно-синьою кепкою та коричневими сонцезахисними окулярами.

Одна з найміцніших голівудських пар взяла каву із собою та насолоджувалася прогулянкою. У якийсь момент папараці сфотографували їх посеред обіймів, коли вони сиділи на тротуарі.

Нагадаємо, Раян Рейнольдс і Блейк Лайвлі познайомилися 2010 року на зйомках фільму "Зелений ліхтар". Стрічка вийшла провальною, але рік потому між акторами зав'язалися стосунки, а 2012 року вони зіграли весілля.

У зіркового подружжя четверо дітей: 8-річна Джеймс, 6-річна Інес і 3-річна Бетті. Ім'я четвертої дитини, яку Лайвлі народила в лютому, поки невідоме.

Також Фокус писав, що Блейк Лайвлі в коротких шортах вирушила на прогулянку з Раяном Рейнольдсом.