Марго Роббі з чоловіком вирушили на побачення в Сіднеї (фото)

Зірка "Барбі" обрала стильний аутфіт у світлих відтінках.

33-річна австралійська акторка Марго Роббі прибула в Сідней зі своїм чоловіком Томом Акерлі, 33. Про це пише Daily Mail.

Зіркове подружжя помітили в елітній бухті Роуз у Сіднеї, де вони насолоджувалися прогулянкою навколо міської гавані. До Марго та Тома приєдналося кілька друзів, коли вони проводили час на невеликому судні під сонячними променями міста.

Для прогулянки австралійським містом зірка фільму "Барбі" обрала сірі вільні штани та жилет у тон. До образу вона додала білий топ, чорні сонцезахисні окуляри та золоту підвіску. Волосся Марго розпустила і взула босоніжки.

Тим часом чоловік акторки був у світлих штанах, білій футболці та кепці. Продюсер також одягнув темні окуляри та тримав у руках масивну сумку.

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Том Акерлі та Марго Роббі

Знаменитості перебувають у турі по її рідній Австралії, відвідавши Голд-Кост, Перт і Сідней за останні кілька днів. Зірка "Барбі" народилася і виросла в Австралії, а її брати і сестри досі живуть тут.

Марго Роббі Фото: Getty Images

Акторка та британський продюсер одружилися у 2016 році.

Нагадаємо, Марго Роббі та Раян Гослінг знову знімуться разом.

Також Фокус писав про появу Марго Роббі на страйку акторів.