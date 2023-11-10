Королівська принцеса: історія титулу, який може отримати принцеса Шарлотта

Якщо Шарлотта стане наступною володаркою титулу королівської принцеси, то вона стане восьмою у списку.

Принцеса Шарлотта може в майбутньому отримати титул королівської принцеси. До неї цей унікальний титул носили всього семеро жінок: від Марії Генрієтти Стюарт, старшої доньки короля Карла I, до принцеси Луїзи, доньки короля Едуарда VII. Історію цього титулу розповідає Tatler.

Недавні чутки натякають, що юна принцеса Шарлотта, дочка Кейт Міддлтон і принца Вільяма, одного разу може отримати титул королівської принцеси. Нині цей титул носить принцеса Анна, єдина дочка покійної королеви Єлизавети II і сестра короля Чарльза III. Символічний титул — найвища нагорода, якої може бути удостоєний член королівської сім'ї.

Анна носить цей титул з 1987 року, але якщо її внучата племінниця піде її стопами, Шарлотта стане лише восьмою жінкою з королівської сім'ї, яка носила цей титул з моменту його створення 1642 року. Деякі з власниць були заслані і зазнали корабельної аварії, багато хто став імператрицями і королевами, а одна навіть була піддослідним кроликом для перших щеплень. Отже, яка історія цього унікального королівського прізвиська?

Марія Генрієтта Стюарт

Найпершою королівською принцесою була Марія Генрієтта Стюарт, старша дочка короля Чарльза I, яка стала принцесою Оранською внаслідок шлюбу з Вільгельмом II Оранським. Вона отримала титул королівської принцеси 1642 року після того, як її мати, Генрієтта Марія, яка виросла при французькому дворі, захотіла адаптувати французьку традицію "мадам Рояль".

Марія Генрієтта Стюарт із чоловіком

Більшу частину свого молодого життя вона прожила у вигнанні в Нідерландах після страти батька, але Марія довічно носила титул королівської принцеси. Хоча вона померла в дуже молодому віці 29 років, 1660 року, її єдина дитина, Вільям, одружився зі своєю кузиною Мері і став співправителем Англії, Шотландії та Ірландії 1689 року.

Принцеса Анна

Іншої королівської принцеси не буде доти, доки 1727 року перша Анна не носитиме цей титул. Це пов'язано з тим, що це звання не передається у спадок, а повністю на розсуд короля. Таким чином, тільки після Георга II цю практику було відновлено знову, і принцеса Анна, його старша дочка, стала другою володаркою цього титулу.

Принцеса Анна

Принцесу Анну, королівську принцесу і принцесу Оранську було названо на честь троюрідної сестри її діда, королеви Великої Британії Анни. У дитинстві її життю загрожувала віспа, але вона вижила, ставши однією з перших людей, які отримали щеплення від цієї хвороби. Хоча вона вийшла заміж за Вільгельма IV, принца Оранського, і справді стала регенткою Нідерландів з 1751 року до своєї смерті. Вона назавжди залишилася відома як англофілка, безсумнівно, через своє виховання при британському дворі.

Принцеса Шарлотта

Мине 30 років, перш ніж ми побачимо ще одну королівську принцесу. Третьою володаркою титулу стала принцеса Шарлотта, старша дочка короля Георга III і королеви Шарлотти.

Принцеса Шарлотта

Вийшовши заміж за Фрідріха, принца Вюртемберзького, 1797 року, вона стала королевою регіону, коли він став королівством за Наполеона I. Як не дивно, союз із Наполеоном зробив її чоловіка офіційним ворогом її батька, Георга III, і так, у листуванні з донькою британський король вперто відмовлявся коли-небудь звертатися до неї як до королеви Вюртемберга.

Принцеса Вікторія

Четверта королівська принцеса була старшою дитиною і дочкою королеви Вікторії та принца Альберта. Принцеса Вікторія певний час була єдиною королівською принцесою, яка носила цей титул поряд із титулом спадкоємиці престолу, поки не народився її брат, майбутній Едуард VII. У сім'ї її ласкаво називали Вікі, і вона була старшою з дев'яти дітей пари.

Королева Вікторія зі своїми дітьми Фото: Соцсети

У шлюбі вона стане німецькою імператрицею і королевою Пруссії та народить вісім дітей. Вона померла 1901 року, всього через сім місяців після своєї матері. Її син, Вільгельм II, став останнім кайзером Німеччини, який керував країною під час Першої світової війни, зрікшись престолу 1918 року.

Принцеса Луїза

Принцеса Луїза, дочка короля Едуарда VII, стане першою королівською принцесою, яка стане прямою спадкоємицею останньої. Луїза отримала цей титул всього через чотири роки після смерті своєї тітки принцеси Вікторії. Луїза була тихим і стриманим членом королівської сім'ї. Вона стала герцогинею Файф унаслідок шлюбу з Александром Даффом 1889 року. Вона стала королівською принцесою 1905 року, дві її доньки отримали почесні титули Її Королівської Високості і стали принцесами, першими нащадками королівської принцеси, удостоєними цієї честі. Адже зазвичай титул принців і принцес передається по батьківській лінії.

Принцеса Луїза

Незважаючи на свою рішучість жити спокійним життям, п'ята королівська принцеса, мабуть, жінка, з якою трапився найзахопливіший, хоча й найнебезпечніший, інцидент. 1911 року Луїза та її сім'я зазнали корабельної аварії біля берегів Марокко під час плавання до Єгипту. На жаль, через місяць її чоловік помер у Єгипті від таємничої хвороби, якою заразився під час аварії. Таким чином, у січні 1912 року Луїза стала самостійною герцогинею Файф.

Принцеса Марія

Після смерті Луїзи 1931 року принцеса Марія стала шостою королівською принцесою 1935 року. Марія була єдиною дочкою Георга V і королеви Марії і, завдяки кризі зречення, сестрою двох королів: Едуарда VIII і Георга VI.

Принцеса Мері, або принцеса Марія

Марія під час Першої та Другої світових воєн працювала медсестрою. Вона була почесним президентом організації Guide Guides, затятим прихильником руху Land Girls і мала кваліфікацію медсестри, працюючи два дні на тиждень під час свого курсу в лікарні Грейт-Ормонд-стріт. Протягом усього свого життя вона була пристрасною захисницею медсестер і жінок. Коли вона вийшла заміж за віконта Ласеллеса 1922 року, дівчата і жінки на ім'я Мері, відомі як "Мері Імперії", згрупувалися разом, щоб зібрати гроші на її весільний подарунок. Королівська принцеса пожертвувала всі зібрані гроші, додавши свої власні гроші на купівлю будівлі, яка зараз відома, як "Дім принцеси Марії", і де готували медсестер.

Марія була єдиною тіткою королеви Єлизавети II і все життя захоплювалася верховою їздою і перегонами, можливо, вона частково відповідальна за цю пристрасть покійної королеви. Її зв'язок із сучасними членами королівської сім'ї поширюється навіть на сім'ю нинішньої принцеси Уельської, оскільки вона дружила з предками Кейт, Олів і Річардом Міддлтонами.

Принцеса Анна

Нинішня королівська принцеса Анна отримала цей титул 1987 року, через 22 роки після смерті принцеси Марії. Анна відома як один із найпрацьовитіших членів королівської сім'ї, виконавши близько 20 000 публічних заходів з моменту свого 18-річчя. Вона залишається однією з небагатьох жінок-членів королівської сім'ї, які носили військову форму, і робила це як на похоронах королеви Єлизавети II, так і на коронації її брата, короля Чарльза III. Коли вона супроводжувала його екіпаж у парадній військовій формі.

Принцеса Анна Фото: Getty Images

Її часто називають одним із найулюбленіших народом членів королівської родини. При цьому вона є першопрохідцем. Вона відмовилася від королівських титулів для своїх дітей і стала першою королівською принцесою, яка розлучилася 1992 року. Вона є першим членом королівської сім'ї, який брав участь в Олімпійських іграх, першим, хто вчинив кримінальний злочин (Анну оштрафували на 500 фунтів стерлінгів за її собаку, що вийшла з-під контролю 2002 року) і майже напевно першим, хто пережив спробу викрадення, сказавши культову фразу "Малоймовірно, чорт забирай".

Таким чином, принцесі Шарлотті, безумовно, є чому відповідати, якщо вона стане восьмою королівською принцесою.

Нагадаємо, раніше завдяки ШІ фанати принцеси Шарлотти припустили, який вигляд матиме принцеса Шарлотта, коли виросте.