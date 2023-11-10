Осінній суперфуд: 7 корисних властивостей гарбузового насіння для здоров'я

Насіння гарбуза — неймовірно корисний продукт, що містить важливі поживні речовини і підтримує ваше здоров'я. Ось 7 найкорисніших властивостей, про які ви маєте знати.

Не викидайте насіння фруктів і овочів, оскільки деякі з них є багатим джерелом необхідних поживних речовин. Показовий приклад — гарбузове насіння! Не варто недооцінювати його через розмір, оскільки гарбузове насіння може стати вашою секретною зброєю, що дає змогу залишатися у формі та не втрачати концентрації уваги. Про це пише Health Shots.

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Насіння гарбуза — джерело багатьох поживних речовин, включно з корисними жирами, магнієм, селеном, залізом і антиоксидантами, — каже дієтологиня Аруна Малля .

Зберігає здоров'я серця

Фото: Freepik

Завдяки багатому джерелу магнію, цинку, поліненасичених жирних кислот і антиоксидантів, гарбузове насіння допомагає зберегти здоров'я вашого серця. Дослідження, опубліковане в журналі "Додаткова терапія в клінічній практиці", засвідчило, що включення насіння гарбуза у свій раціон може допомогти знизити кров'яний тиск та рівень холестерину, які є основними факторами ризику розвитку серцево-судинних захворювань.

Містить багато магнію

Чи знаєте ви, що однією з найбільших переваг гарбузового насіння є те, що воно є природним джерелом магнію? Магній важливий для підтримки загального стану здоров'я: від контролю рівня артеріального тиску до зниження ризику серцевих захворювань, підтримання здорових кісток і регулювання діабету. Дієтологиня Аруна Малья каже: "Магній необхідний для формування кісток, а низький рівень цієї поживної речовини створює ризик остеопорозу в жінок у постменопаузі. Вживання гарбузового насіння до або після перекусу допомагає задовольнити рекомендовану денну норму магнію".

Підвищує імунітет

Фото: Freepik

Насіння гарбуза містить цинк, який допомагає підтримувати здорову імунну систему, як показано в дослідженні, опублікованому в журналі Food Production, Processing and Nutrition. Крім того, воно також багате залізом, селеном, вітаміном Е й антиоксидантами, необхідними для підтримки здоров'я вашої імунної системи.

Викликає сонливість

Не можете нормально виспатися? Спробуйте додати до свого раціону гарбузове насіння. Дієтолог пояснює, що насіння гарбуза містить триптофан, амінокислоту, яка допомагає лікувати безсоння. "Наше тіло перетворює триптофан на серотонін, гормон гарного самопочуття, який змушує вас почуватися розслабленим і сприяє хорошому сну".

Корисне для травлення

Це насіння також багате на клітковину і допомагає полегшити закреп й покращити травлення. Дослідження , опубліковане в журналі Nutrients, показало, що високий вміст клітковини в насінні гарбуза сприяє здоров'ю травної системи. Малля каже, що додавання гарбузового насіння до свого раціону на додачу до фізичних вправ і зміни способу життя, корисно для підтримки загального здоров'я травної системи. Це також може допомогти вам схуднути і регулювати рівень цукру в крові.

Захищає від раку

Фото: Freepik

Дослідження, опубліковане в Журналі медичної їжі, показало, що екстракти насіння гарбуза мають властивості, які можуть знизити ризик раку простати. Інші дослідження виявили позитивний вплив гарбузового насіння на рак. Експертка каже, що саме антиоксиданти, які містяться в насінні, можуть допомогти захистити вас від раку.

Регулює рівень цукру в крові

Додавання насіння гарбуза до свого раціону може навіть допомогти контролювати рівень цукру в крові. Дослідження Nutrition Research показало, що у людей, які додавали насіння гарбуза в харчування , спостерігалося зниження рівня цукру в крові. Таким чином, це може допомогти регулювати рівень цукру в крові у людей з діабетом 2 типу. Однак необхідні додаткові дослідження, щоб дізнатися про вплив насіння гарбуза на діабет.

Користь гарбузового насіння доступна всім, але потрібно бути обережними і вживати його в помірних кількостях. Насіння гарбуза дає близько 163 ккал, 8,5 г білка і 13,9 г жиру. Воно також містить інші поживні речовини, які допоможуть вам підтримувати своє здоров'я. Однак, перед тим як додавати насіння гарбуза до свого раціону, проконсультуйтеся з лікарем.

Нагадаємо, у гарбузі містяться вітаміни групи B, РР, Е, С, антиоксиданти, мікроелементи, серед яких залізо, магній, калій, фосфор, цинк і клітковина.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.