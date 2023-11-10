Відмовтеся від білого хліба: 6 головних причин, чому він завдає шкоди здоров'ю

Білий хліб — доступний та смачний, проте зовсім не корисний для вашого здоров'я. Вчені пояснили, чому вам все ж таки слід назавжди виключити зі свого раціону білий хліб.

Усі знають про те, що білий хліб — не найкорисніший вибір, особливо якщо ви стежите за своїм здоров'ям. Більшість із нас намагалися перейти на чорний, бездріжджовий або цільнозерновий хліб, але зрештою повернулися до старої звички їсти білий хліб. Але вчені дали науково обґрунтоване пояснення того, чому все ж таки слід зовсім відмовитися від вживання білого хліба. Видавництво Harvard Health Publishing занесло білий хліб до списку продуктів із високим глікемічним індексом, а це означає, що він може спричинити швидкий стрибок рівня цукру в крові. Про це пише Onlymyhealth.

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Згідно з дослідженням, проведеним Американським журналом клінічного харчування (AJCN), продукти з високим глікемічним індексом можуть бути значним фактором ризику депресії. Ось ще кілька причин, через які білий хліб не заслуговує на місце у вашому щоденному раціоні.

Збільшення ваги

Фото: Freepik

Згідно з оглядом білого хліба, опублікованим у журналі ScienceDirect, його виготовляють із рафінованого пшеничного борошна, в якому відсутні клітковина і поживні речовини, що містяться в цільнозернових продуктах. Він містить величезну кількість крохмалю, що може призвести до різких стрибків і падінь рівня цукру в крові, спричиняючи відчуття голоду і бажання їсти все більше і більше білого хліба. Згодом це може сприяти збільшенню ваги й ожирінню.

Коливання рівня цукру в крові

За даними дослідження ACJN, білий хліб має високий глікемічний індекс, а це означає, що він може спричинити різке та значне підвищення рівня цукру в крові. Згодом це може призвести до резистентності до інсуліну та підвищеного ризику розвитку діабету 2 типу.

Дефіцит поживних речовин

Фото: Freepik

Згідно з оглядом ScienceDirect, процес виробництва білого хліба позбавляє його багатьох необхідних поживних речовин, що містяться в цільнозернових продуктах. Це означає, що якщо у вашому раціоні багато білого хліба, ви позбавляєте себе джерел важливих поживних речовин.

Проблеми з травленням

Нестача клітковини в білому хлібі може призвести до проблем із травленням, включно із закрепами, нерегулярною дефекацією, запальними захворюваннями кишківника, ожирінням, діабетом II типу і метаболічним синдромом, показало дослідження, проведене Університетським коледжем Корка.

Підвищений ризик серцево-судинних захворювань

Фото: Freepik

В огляді ScienceDirect також повідомляється, що білий хліб підвищує рівень поганого холестерину в організмі, що є основним фактором ризику серцево-судинних захворювань. Отже, включення білого хліба у ваш щоденний раціон може спричинити проблеми із серцево-судинною системою.

Потенційна чутливість до глютену

Білий хліб — вкрай шкідливий варіант для людей із целіакією або чутливістю до глютену. У білому хлібі величезний вміст глютену і регулярне його вживання може спричинити дискомфорт у травленні та алергічні реакції у людей з целіакією.

Не можна заперечувати, що білий хліб — це зручно, оскільки це найбільш доступний вид хліба. Однак цей продукт може завдати серйозної шкоди вашому здоров'ю. Замість білого, обирайте більш здорові альтернативи, наприклад, цільнозерновий хліб, і збалансуйте його фруктами, овочами та нежирними білками. Якщо ви все ще не можете відмовитися від вживання білого хліба, пам'ятайте, що помірність є ключовим моментом, і навіть невеликі зміни у раціоні можуть значно поліпшити ваше самопочуття.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.