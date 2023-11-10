Дуа Ліпу помітили на рідкісному побаченні з бойфрендом (фото)

Свої стосунки артистка та режисер Ромен Гаврас підтвердили під час Каннського кінофестивалю-2023.

28-річну британську співачку Дуа Ліпу помітили на побаченні з бойфрендом, французьким режисером Роменом Гаврасом, 42. Про це пише Daily Mail.

Зірка сцени косовського походження вирушила на прогулянку зі своїм бойфрендом і братом Джіном, 17, у Лондоні в четвер, 9 листопада 2023.

Важливо Дуа Ліпа розкрила секрет щасливих стосунків

Ліпа була у стильних червоних шкіряних штанах, які вона доповнила білим топом із шипами та сірим вовняним пальтом. Співачка доповнила аутфіт білими туфлями на підборах і сережками-кільцями.

Волосся цього вечора зірка зібрала в охайну зачіску.

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Дуа Ліпа Фото: Getty Images

Також британська знаменитість носила металеву сріблясту сумочку з ремінцем на ланцюжку.

Французький режисер тим часом йшов за коханою у бежевому пальті, темних джинсах та світлій бейсболці.

Дуа Ліпа та Ромен Гаврас

Про нові романтичні стосунки артистки стало відомо на початку 2023 року, а офіційно вони зʼявилися на публіці у травні — під час Каннського кінофестивалю.

Дуа Ліпа та Ромен Гаврас Фото: Getty Images

До Гавраса Ліпа тривалий час зустрічалася з Анваром Хадідом — братом знаменитих супермоделей Джіджі та Белли.

Нагадаємо, Дуа Ліпа повернулася в соцмережі.

Також Фокус писав про новий етап у стосунках Дуа Ліпи та Ромена Гавраса.