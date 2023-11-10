Меган Фокс пожартувала, що у 20 років їй слід було б пройти через "фазу Леонардо Ді Капріо"

Актриса заявила, що їй потрібно було зустрічатися з молодшими партнерами.

Меган Фокс залишається однією з найвідоміших жінок-актрис у Голлівуді. Її робота в серії фільмів "Трансформери" забезпечила їй довгу кар'єру на вершині слави. Про це пише видання Marca

Однак, як і у випадку з будь-якою іншою знаменитістю в наш час, деякі шанувальники більше цікавляться її особистим життям, ніж професійним, що призводить до доволі відвертих розмов із журналістами.

У нещодавній сесії Q+A Фокс зізналася, що хотіла б, щоб у двадцятирічному віці її підхід до знайомств був більшою мірою схожий на підхід Леонардо Ді Капріо.

Це означає, що вона зустрічалася б із молодшими людьми, що добре відомо про Ді Капріо. Фокс вважає, що вона могла б отримати більше задоволення з молодшими сексуальними партнерами.

На запитання про те, яку пораду Меган Фокс дала б 22-річній версії себе, актриса відповіла досить своєрідно.

"Я б прожила свою фазу Леонардо Ді Капріо і зустрічалася б з усіма цими маленькими хлопчиками з TikTok", — пожартувала Фокс.

Актриса додала, що минуле змінити не можна, і все, через що вона пройшла, зробило її такою, якою вона є зараз.

"Я б давала собі більше поблажок і не говорила б так багато негативу на свою адресу. Я повинна бути добрішою до себе", — поділилася Меган.

Зробивши нову зачіску в рудих тонах, Фокс також згадала деякі з перших ролей у своїй кар'єрі, а також битви з пресою, в яких їй довелося брати участь після здобуття слави.

"Я справді часто почувалася дуже самотньою. Це було схоже на програну битву, але я була впевнена у своїй правді та чесності. Я повинна була вірити, що в якийсь момент все зрівняється, і мені здається, що врешті-решт так і сталося", — зізналася Фокс.

Нагадаємо, Меган Фокс підтримала нареченого на його концерті. Зірка екрану прилетіла до Бразилії в новому амплуа.

Раніше Фокус писав, що Меган Фокс розповіла про "жахливі" стосунки з "дуже відомими людьми". 12 років зірка була в шлюбі з Брайаном Остіном Гріном, якому народила трьох синів. Зараз вона заручена з Machine Gun Kelly.