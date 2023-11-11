Був на "нулі": зірка "Дизель Шоу" розповів, чи доводилося на фронті вбивати росіян

За словами Олега Іваниці, коли російські війська наближалися до позицій Сил оборони, необхідно було відкривати вогонь, щоб убезпечити себе. Також він зазначив, що зарплату завжди платили вчасно, але без допомоги небайдужих громадян її б не вистачало.

Колишній учасник "Дизель Шоу" Олег Іваниця, який з перших днів повномасштабного вторгнення перебуває на фронті, поділився деякими подробицями своєї служби. Про це актор розповів в інтерв'ю ТСН, яке було опубліковано 11 листопада.

Насамперед він торкнувся теми зарплати військових. Коли вони з побратимами перебували на "нулі", то щомісяця отримували по 100 тисяч гривень, проте всі ці кошти миттєво йшли на речі, які потрібні на фронті. Це попри те, що їх забезпечують їжею і теплим одягом.

"Усе, що говорять, це правда. На "нулі" платили 100 тисяч, чітко платили. Досить велика частина грошей витрачається там: на пальне, на ремонт авто. Якби мені не допомагали друзі з ремонтом машин, то мені б не вистачило. Відкласти вдалося", — заявив Олег Іваниця.

Коли минулого літа його підрозділ вивели з Києва і виявилося, що це була зона бойових дій, то платили їм менше. Після розгляду додаткові кошти все ж таки були виплачені і на ці гроші актор купив трохи доларів.

Окремо було порушено питання того, чи доводилося вбивати противника на передовій. Олег Іваниця зазначив, що на війні противника перестаєш вважати за людей, тому щоразу, коли ворожі війська намагалися наблизитися до їхніх позицій, він із побратимами відкривав вогонь.

"Було таке, що якимись групками підходили вночі. Побратим дивиться в тепловізор, а ти туди навалюєш. Дивишся в бік їхньої посадки, якщо там бачиш рух, то туди навалюєш. Перші рази, коли ти побачив, випустив певну кількість куль, а потім приходить розуміння, що ти стріляєш по людині. Потім ти розумієш, що це не людина", — підсумував актор.

Нагадаємо, 9 жовтня повідомлялося, що Віталій Козловський опублікував відео з побратимами на передовій. За словами артиста, дощ на фронті має свої переваги, адже ворог у негоду не запускає свої безпілотники.