Новий креативний директор Moschino помер через 9 днів після початку роботи (фото)

Попередньою причиною смерті 46-річного дизайнера Давіде Ренне називають серцевий напад. У лютому 2024 року новий креативний директор Moschino мав продемонструвати свою першу колекцію.

Італійський дизайнер Давіде Ренне, який тільки 1 листопада офіційно став новим креативним директором Moschino, помер 10 листопада у віці 46 років у Мілані. Про його смерть повідомив модний дім у своєму акаунті в Instagram.

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"Немає слів, щоб описати той біль, який ми відчуваємо в цей драматичний час. Давіде приєднався до нас лише кілька днів тому, коли раптова хвороба занадто рано забрала його в нас. Ми досі не можемо повірити в те, що сталося. Разом із Давіде ми працювали над амбітним проєктом, в атмосфері ентузіазму й оптимізму щодо майбутнього. Давіде, хоча й пробув із нами зовсім недовго, зміг одразу завоювати любов і повагу. Сьогодні на нас лежить відповідальність продовжувати те, що тільки малювали собі його уява і творчий потенціал. Ми висловлюємо найглибші співчуття його родині та друзям", — заявив Массімо Ферретті, голова Aeffe SpA.

Попередньою причиною смерті Давіде назвали серцевий напад.

Уродженець Тоскани мав показати свою першу колекцію як новий креативний директор Moschino в лютому 2024 року під час Тижня моди в Мілані.

Ренне народився у Фоллоніці, Тоскана, в липні 1977 року. Він закінчив Флорентійський університет і школу моди Polimoda. Молодий дизайнер почав свою кар'єру, працювавши з італійським модельєром і наставником Алессандро Дель Аква, а потім 2004 року перейшов у Gucci. Там він пропрацював майже 20 років під керівництвом різних креативних директорів. Ренне очолював відділ жіночого одягу в роки правління Алессандро Мікеле.

Італійський дизайнер був шанованим членом модного співтовариства, серед якого були такі люди, як Алессандро Мікеле, Марко де Вінченцо з Etro, Гарріс Рід, Джорджія Тордіні з The Attico, колишній креативний директор Blumarine, Нікола Броньяно, і новий креативний директор, Волтер К'яппоні (який раніше працював у Tod's), а також Крістіан Юул Нільсен. Більшість з них привітали Давіде після його повідомлення про свою нову роботу.

Про свою нову роботу Давіде повідомив 16 жовтня 2023 року

Смерть талановитого дизайнера стала шоком для всіх, хто його любив. Наставник Ренне Дель Аква написав в Instagram: "Прощавай, Давіде! Ти завжди будеш у моєму серці".

Раніше Фокус писав, що актор Меттью Перрі помер у джакузі у своєму будинку. Причиною смерті 54-річної знаменитості називають серцевий напад.