Кейт Міддлтон з'явилася на публіці в улюбленому намисті Єлизавети II (фото)

Перли в королівській сім'ї заведено носити не тільки як прикрасу, а й як символ жалоби. Цю традицію запровадила ще королева Вікторія.

41-річна принцеса Уельська Кейт одягла улюблене перлове намисто покійної Єлизавети II на фестиваль пам'яті Королівського Британського легіону в Королівському Альберт-Холі. Разом з чоловіком, принцом Вільямом, вона приєдналася до короля Чарльза, королеви Камілли та інших членів монаршої сім'ї, пише People.

На заході всі були в темних ансамблях, прикрашених брошками і шпильками з червоним маком. Символ, який, як вважають, виник із вірша Джона Маккрея "На полях Фландрії", використовується з 1921 року на згадку про військовослужбовців, які загинули на війні.

Принцесса Уельсь0ая готується до ролі королеви Фото: Getty Images

Принцеса Кейт теж була в елегантній чорній сукні з довгими рукавами і поясом, а як прикраси одягла до неї перлове намисто з трьох ниток покійної королеви Єлизавети II і сережки з діамантами і перлами.

Цього року Фестиваль пам'яті також відвідали принц Едвард і Софі, герцог і герцогиня Единбурзькі, принцеса Анна та її чоловік, віце-адмірал сер Тім Лоуренс, герцог і герцогиня Глостерські та герцог Кентський.

Минулого року на Фестивалі пам'яті принцеса Кейт носила прикраси, які також раніше належали її Єлизаветі II. На ній були сережки-підвіски з бахрейнськими перлами і кольє-чокер з чотирьох ниток перлів з діамантом у центрі — ті ж самі прикраси, які вона вибрала для державного похорону і служби перед похороном королеви Єлизавети.

Принцеса Уельська раніше носила кольє і сережки на похороні принца Філіпа 2021 року. У перлинних сережках вона була на святкуванні платинового ювілею королеви.

Фото: Getty Images

"Перли — одна з небагатьох прикрас, які можна носити в жалобі, і вони нерозривно пов'язані з королевою Єлизаветою та її особистою ювелірною спадщиною. Це символ жалоби не тільки за монархом, а й за бабусею або прабабусею", — розповіла раніше журналістам Бетан Холт, авторка книги "Королева: 70 років величного стилю".

Носіння перлів у жалобі — це традиція, встановлена королевою Вікторією після смерті її чоловіка принца Альберта 1861 року, після чого вона носила чорне до самої своєї смерті. Королева Вікторія доповнювала себе безбарвними прикрасами, часто перлами, які вона любила і вважала більш стриманими і шанобливими, ніж сапфіри, рубіни або інші кольорові дорогоцінні камені.

Раніше Фокус розповідав, чому Кейт носить брошку з трьома маками.