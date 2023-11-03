Перукар Кім Кардаш'ян розкрив секрет нової зачіски Кейт Міддлтон

Принцеса Уельська не так давно оновила зачіску, що не могли не помітити не тільки її шанувальники, а й імениті стилісти.

Related video

40-річний зірковий перукар-стиліст Кріс Епплтон, уважно розглянувши останні фото принцеси Уельської, дійшов висновку, що її хвилясті локони — натуральні, і слідів нарощування на них не видно. Про це він розповів у бесіді з Hello.

Важливо

Кейт Міддлтон вигуляла модну стьобану куртку (фото)

Коли у майстра, який працює із зірками першої величини, як-от Дженніфер Лопес, Кетті Перрі, Кім Кардаш'ян та інші, запитали, у чому секрет оновленої пишної зачіски Кейт, він відповів:

"У неї чудове волосся, вона завжди так робила. За кінчиками її волосся я можу сказати, що вони не нарощені. Воно м'яке і місцями січеться. Я думаю, що її новий чубчик-шторка і додавання багатошаровості зробили волосся довшим".

Епплтон зі своєю зірковою клієнткою Кім Кардаш'ян

Перукар також поміркував про весільну зачіску Кетрін. За його словами, інноваційна зачіска Кейт "Демі Шиньйон" порушила 350-річну королівську традицію: каскадні локони спадали під її тюлеву фату, а не були зібрані в складну зачіску.

"Якби Кейт сьогодні виходила заміж, я б осучаснив цей образ, зробивши проділ по центру. У неї таке гарне обличчя, що я б обрамив його більш м'яким чином, можливо, навіть з опущеним чубчиком. Кучері я б розділив, щоб надати їм трохи більшої плавності", — зазначив він.

Перукар Кріс Епплтон зізнався, що зробив би Кейт іншу зачіску Фото: Getty Images

Кріс в індустрії краси працює вже 27 років. Свою першу роботу в салоні британець отримав у 13 років. Коли йому було 27, він здобув перемогу в номінації "Молодий перукар року 2010".

Раніше Фокус писав, що Кріс Епплтон показав ідеальну укладку для довгого волосся.