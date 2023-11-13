Морська, йодована чи столова. Дієтологиня розповіла, яка сіль найкорисніша

Будь-який продукт має свій природний смак, проте без солі неможливо створити дійсно смачну та вишукану страву. Ексклюзивно для Фокуса дієтологиня Тетяна Кіхтєва розповідає, яка сіль найкорисніша для нашого організму, та скільки її споживати без шкоди для здоров'я.

Сіль — це хлорид натрію — природна хімічна сполука, яка на 60% складається з натрію та на 40% з хлору. Раніше сіль демонізували, вважаючи "білою смертю", й намагалися усіляко знизити її споживання. Проте цей елемент є життєво необхідним для нашого організму, адже натрій входить до складу плазми крові, підтримує водно-сольовий баланс, нервову систему та м'язи. Фокус запитав у дієтологині, сімейної лікарки, президента Асоціації професіоналів фітнесу та нутриціологів України Тетяни Кіхтєвої про те, яка з різновидів солей на полицях супермаркету є найкориснішою.

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Сіль необхідна для злагодженої роботи організму, проте надлишок її у вашому раціоні, навпаки, може викликати набряки, хвороби нирок, ШКТ та підвищити ризик серцево-судинних захворювань. На полицях магазинів можна знайти велике різноманіття солі, окрім звичайної столової солі, є ще йодована, рожева, морська та навіть чорна сіль. Крім того, можна побачити сванську, сирну чи адигейську сіль — це солі із додаванням різноманітних спецій та сиру, наприклад, пармезану. У чому відмінності та яку сіль найкраще використовувати для щоденного приготування їжі?

Йодована сіль

Фото: Freepik

"Йодована сіль — це сіль, яка збагачена на мікроелемент йоду. Така сіль буде вкрай важлива в районах, де є дефіцит цього мікроелементу. В Україні в зоні найбільшого ризику Західна Україна та Чернігівська область, в південних та східних областях дефіцит не такий виражений, але все одно він є. Тому йодована сіль — це найкращий засіб профілактики йододефіциту. Ії потрібно зберігати в баночці під кришкою, якомога далі від сонячних променів та додавати вже в готові страви", — каже дієтологиня.

Тож йодована сіль — це звичайна кухонна сіль з додаванням йоду. Зважаючи на дефіцити йоду серед населення, ця сіль ідеально підходить для щоденного споживання. Однак варто дослухатись до поради дієтологині та додавати її вже у готову страву, так ви отримаєте максимум користі та не перенаситите їжу натрієм.

Рожева сіль

Фото: Freepik

Рожева сіль, яку ще називають гімалайською, видобувається у соляних шахтах поблизу Гімалаїв. Ця сіль збагачена мікроелементами й, на відміну від кухонної солі, містить оксид заліза, проте вміст цих елементів незначний.

"Так, там дійсно є 84 мікроелементи, але вони в мізерній кількості. Дійсно, у рожевій солі їх більше, ніж у звичайній кухонній, але все ж недостатньо, щоб заповнити якісь дефіцити", — наголошує Тетяна Кіхтєва.

Отже, перевага цього виду солі полягає у більш приємному кольорі та смакових особливостях.

Морська сіль

Морська сіль виробляється шляхом випаровування океанічної води, або води з солоних озер. При цьому там також залишаються деякі мікроелементи, мінерали, склад яких може змінюватись в залежності від джерела води.

"Присутність різних елементів буде впливати на смак та колір солі, але вміст мікроелементів, як і в гімалайській солі, незначний, тож заповнити дефіцити така сіль навряд зможе. Основна різниця між морською та гімалайською сіллю у їхньому походженні та смакових властивостях", — зазначає дієтологиня.

Харчова сіль

Харчова сіль — це кам'яна сіль, яку видобувають у соляних шахтах та тунелях. Вона буває різної фракції, більш груба сіль підходить для консервації, через те, що великі кристали солі довше залишаються на поверхні продукту, глибше проникають та гарно просолюють його зсередини. Дрібна сіль здається більш солоною, через те, що швидше розчиняється.

Саме сіль надає їжі смак, який ми всі так любимо, проте надлишок солі має негативний вплив на організм. Велика кількість натрію в раціоні може призвести до вимивання кальцію, що сприятиме руйнуванню кісток та зубів. Крім цього, перевищення норм споживання солі може призвести до проблем із серцево-судинною системою, захворювань печінки та нирок. Саме тому варто знати норми та дотримуватися їх, якщо ви бажаєте зберегти своє здоров'я.

Норми споживання солі

Фото: Freepik

Норми споживання солі будуть відрізнятись для здорових людей і для людей, які мають серцево-судинні захворювання.

"ВООЗ рекомендує здоровим дорослим споживати менше ніж 5 г кухонної солі, це приблизно 1 чайна ложка на день. Американська асоціація серця рекомендує вживати не більше ніж 2,3 г натрію на день — для здорових людей, і не більше, ніж 1,5 г натрію на день — для людей, які мають гіпертонічну хворобу. Також на вживання кількості солі впливають інші захворювання, наприклад, хвороби нирок, хвороба Аддісона, там норми будуть трошки інші", — зазначає дієтологиня.

Обов'язково читайте етикетки та звертайте увагу на те, скільки натрію міститься в тому чи іншому продукті: полуфабрикати, різні ковбаси, сардельки зазвичай перенасичені натрієм.

"Глутамат натрію — це підсилювач смаку, але це той самий натрій, який додають у велику кількість продуктів, тому зараз у людей є хронічна натрієва інтоксикація. Зазвичай людина споживає мало калію, який міститься у фруктах та овочах, але натомість багато натрію. А для здоров'я важливе саме співвідношення калію до натрію, де першого має бути у два рази більше (2:1)", — наголошує Тетяна Кіхтєва.

Чому натрій важливий

Фото: Freepik

Натрій бере участь у генерації нервових імпульсів, тому без нього не будуть належним чином скорочуватися м'язи та нормально функціонувати нервова система. Тобто не будуть передаватися електричні сигнали та відбуватися генерація електричних імпульсів в нервовій системі.

Натрій допомагає всмоктуванню поживних речовин в тонкому кишківнику — це глюкоза, амінокислоти, вода, хлориди — все це всмоктується завдяки натрію. На мембранах клітин існують спеціальні натрій-калієві канали, крім того, натрій-калієві симпортери є в щитоподібній залозі, саме вони пропускають іони йоду в клітини щитоподібної залози.

Натрій бере участь у синтезі шлункового соку, соляної кислоти, а це своєю чергою, забезпечує нормальне перетравлення білків, інших речовин та антибактеріальний ефект, тому без натрію неможливе нормальне травлення.

"В жодному разі ми не можемо повністю виключати натрій зі свого раціону. Я знаю, що навіть існують безсольові дієти і люди намагаються схуднути на таких дієтах, але цього робити не можна, адже це точно нашкодить здоров'ю. Натрій — це важливий електроліт, який разом з калієм, хлоридом та бікарбонатом допомагає забезпечити надходження в організм потрібно кількості рідини та підтримувати наш водно-електролітний баланс", — наголошує Тетяна Кіхтєва.

Отже, як бачите, сіль є дуже важливим елементом харчування, проте важливо не перевищувати рекомендовану норму. Якщо ви розумієте, що у вашому раціоні забагато натрію і ви прагнете зменшити його кількість, використовуйте різноманітні приправи та спеції, щоб додавати їжі смаку.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.