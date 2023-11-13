Гейлі Бібер і Джессіка Альба в розкішному вбранні відвідали благодійний вечір

На гала-вечорі Baby2Baby зібрали 12 мільйонів для дітей, які живуть у бідності.

У Лос-Анджелесі відбувся благодійний гала-вечір Baby2Baby Gala 2023, на якому збирали гроші для дітей з незаможних сімей. А на червону доріжку Тихоокеанського центру дизайну вийшли головні благодійники: актори і знаменитості. Сальма Гаєк Піно отримала нагороду Baby2Baby's Giving Tree в суботу ввечері в Лос-Анджелесі на честь свого фонду, який допомагає жінкам, які зазнали насильства, і дітям з малозабезпечених сімей у Мексиці. Про це пише Variety.

Сальма подякувала прихильникам організації зі сцени, сказавши: "Усе, що ви жертвуєте і все, що приносить Baby2Baby, — це намір, а не тільки гроші. Це любов. Це співчуття. Це турбота". Приз їй вручив Ченнінг Татум.

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Гості гала-вечора

З моменту свого створення некомерційна організація роздала понад 375 мільйонів предметів першої необхідності, включно з підгузками, дитячими сумішами, одягом і дитячими ліжечками, дітям, які живуть у бідності по всій країні. "Зрештою, Baby2Baby серйозно налаштовані на бізнес, і вони знають, як досягти мети. І саме тому я вважаю за краще інвестувати", — сказала Кім Кардаш'ян на сцені разом з іншими благодійницями: Олівією Вайлд і Зої Салдана.

Джессіка Альба і Гейлі Бібер Фото: Getty Images

Щорічний гала-концерт за участю зірок зібрав 12 мільйонів доларів для дітей, які живуть у бідності, а Джулі Боуен і Зої Дешанель особисто очолили збір коштів.

На закінчення вечора сестри Ніколь Річі і Софія Річі Грейндж представили сет Снуп Догга, який виконав деякі зі своїх найбільших хітів.

Софія Річі

На знак визнання цього успіху Baby2Baby надасть майже 300 000 предметів першої необхідності молодіжній футбольній та баскетбольній лізі Snoop і Snoop Special Stars. Ці дві організації допомагають тисячам дітей з бідних районів Лос-Анджелеса займатися футболом, баскетболом і групах підтримки.

Кім Кардаш'ян

На вечорі була присутня і модель Кріссі Тейген, яка нещодавно стала матір'ю вчетверте. Кріссі обрала для виходу на червону доріжку розкішну чорну сукню з квітами. Але вона розійшлася просто перед об'єктивами фотографів. Утім, Кріссі пожартувала на цю тему і чудово провела вечір.

Кріссі Тейген Фото: Getty Images

А після гала-вечора багато хто із зірок вирушив на інше торжество в Беверлі-Гіллз: на день народження Леонардо Ді Капріо. Актор відсвяткував своє 49-річчя в компанії знаменитих друзів і своєї нової дівчини Вітторії Черетті.