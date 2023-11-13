Меган Фокс розповіла, як викидень вплинув на її стосунки з нареченим (відео)

Знаменитість була вагітна дівчинкою, проте втратила дитину на 10-му тижні.

37-річна американська акторка Меган Фокс розповіла, як викидень вплинув на її стосунки з нареченим Machine Gun Kelly, 33. Подробицями особистого життя зірка фільму "Тіло Дженніфер" поділилася в мініінтервʼю програмі "Good Morning America".

Напередодні Фокс випустила збірку поезії "Pretty Boys Are Poisonous" ("Красиві хлопці отруйні"). Серед інших історій вона зізналася, що втратила дитину на 10-му тижні вагітності. Акторка, яка виховує трьох синів від Браяна Остіна Гріна, повинна була народити доньку своєму бойфренду Machine Gun Kelly.

"Я ніколи в житті не проходила через щось подібне. У мене троє дітей, тому це було дуже важко для нас обох, і це відправило нас у дуже дику подорож разом і окремо, намагатися розібратися, що це означає і чому це сталося", — розповіла зірка екрану та соцмереж.

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Меган Фокс

Фокс та Колсон Бейкер (справжнє імʼя та прізвище Machine Gun Kelly) заручилися на початку 2022 року. Попри численні чутки про розставання, зіркова пара досі разом, проте відкладає весілля.

Меган Фокс та Machine Gun Kelly Фото: Getty Images

Нагадаємо, Меган Фокс розповіла про абʼюз зі сторони дуже відомих людей.

Також Фокус писав про втрату дитини Меган Фокс на 10-му тижні вагітності.