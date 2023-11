Починайте день правильно: 4 ранкові звички від довгожителів "блакитних зон"

Те, як ви починаєте свій день, впливає на ваш настрій, рівень енергії та тривалість життя. Дотримуйтесь звичок людей із "блакитних зон", щоб поліпшити і продовжити своє життя.

У кожного є свій ранковий розпорядок, але те, що у вас є певний режим, якого ви дотримуєтеся, не означає, що він складається з найкорисніших звичок. Лома Лінда, Каліфорнія, Ікарія, Греція, Окінава, Японія, Нікойя, Коста-Ріка і Сардинія — це все так звані "блакитні зони" — райони земної кулі, де люди частіше, ніж зазвичай, доживають до 100 років. Найдовгоживучіші люди поділилися деякими з найкращих ранкових звичок, які допоможуть поліпшити своє життя і вам. Про це пише Eat This, Not That.

З віком стає складніше освоювати нові звички, тому що до змін буває складно звикнути. Але дізнаватися і пробувати щось нове дуже приємно, особливо, якщо ці старання принесуть плоди у вигляді довголіття. І найкращий спосіб дізнатися, як збільшити тривалість свого життя, це вчитися у тих, хто вже зробив це. Деякі прості звички, такі як те, що ви їсте на сніданок, потенційно можуть збільшити тривалість вашого життя на кілька років. Тому подумайте про те, щоб запозичити деякі з них і внести корисні зміни і у своє життя.

Почніть ранок із поживного сніданку

Фото: Freepik

Ситний сніданок, як-от тарілка вівсянки вранці, — щира рекомендація дослідника, наукового співробітника National Geographic і удостоєного нагород журналіста Дена Бюттнера. Бюттнер вважає, що вівсянка — це "неперевершений сніданок у Блакитній зоні, особливо в прийдешні холодні місяці".

Дослідник наголошує, що потрібно обирати "щільні пластівці, приготовані на повільному вогні" і насолоджуватися ними з подрібненими горіхами, особливо мигдалем. "Зваріть їх разом", — каже він. "Мені подобається готувати їх разом. Це займає всього близько 10 хвилин. Мигдаль стає м'якшим. Я додаю трохи вівсяного молока. Я люблю, коли трохи солодкого, тому додаю туди чайну ложку кленового сиропу, а потім трохи кориці. Кориця не тільки антибактеріальний засіб, вона може посилювати солодкість без додавання цукру. Об'єднайте ці два продукти з низьким глікемічним індексом, складними вуглеводами та клітковиною, що допоможуть вам вижити до полудня і допоможуть дожити до 100 років".

Проведіть час із близькими

Фото: Getty Images

Ранок може бути завантаженим, але перш ніж відкрити ноутбук або почати свій день, виділіть час для спілкування зі своїм партнером і сім'єю. Віддавати перевагу сім'ї — це те, у чому люди в "блакитних зонах" є професіоналами, і ясно, що вони пожинають плоди цієї корисної для душі звички. Бюттнер, в одному зі своїх відео в Tik-Tok розповідає, що: "Основою кожної культури довголіття у світі є те, як вони спілкуються. Вони схильні віддавати пріоритет сім'ї, а не роботі та хобі".

Випийте кави

Фото: Freepik

Якщо чашка теплої кави вже є частиною вашого ранкового ритуалу, вам пощастило, бо жителі блакитних зон теж практикують цю звичку. За даними Blue Zones, жителі найвідоміших "блакитних зон" розпочинають свій ранок із чашки підсолодженої кави без вершків. Крім того, наукові дані доводять, що філіжанка кави вранці — чудовий спосіб підняти настрій вранці, зберігши його на весь день. Кава може поліпшити настрій, допомогти в разі депресії та зменшити запалення, а ще вона містить незамінні антиоксиданти.

Складіть план на день

Дослідження також показують, що люди похилого віку, які планують кожен свій день і мають мету, як правило, живуть довше тих, хто цього не робить. Список планів і завдань на день — це розумна ранкова звичка, яка може навіть допомогти продовжити ваше життя! У багатьох "блакитних зонах" ідея наявності мети або того, що спонукає цих людей вставати з ліжка вранці, є важливою частиною їхнього способу життя. Жителі Окінави називають це "ікігай", а жителі Нікоя — "планом життя".

