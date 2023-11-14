Актори, які зіграли Кейт Міддлтон та принца Вільяма, дебютували разом на прем'єрі "Корони"

Для молодих акторів зйомки у "Короні" стали першим професійним успіхом.

20-річна актриса Мег Белламі та 22-річний Ед Маквей, які зіграли юних Кейт Міддлтон та принца Вільяма у шостому сезоні "Корони", з'явилися разом на прем'єрі останніх епізодів проекту про життя королівської сім'ї в театрі Regency Village в Лос-Ат.. Вони позували фотографам на блакитній доріжці разом із колегами зі зйомок Елізабет Дебікі, Халідом Абдаллою, Джонатаном Прайсом, Лютером Фордом, Руфусом Кампа та Ффліном Едвардсом.

Шостий сезон "Корони" став першою після страйку голлівудською прем'єрою великого студійного проекту, на якому були присутні відомі актори. Раніше їм було заборонено просувати картини зі своєю участю, оскільки профспілка під час страйку, що розпочався у липні, домагався вигіднішого контракту. В ексклюзивній розмові з People 33-річна Елізабет Дебікі, яка зіграла принцесу Діану, сказала, що вона "дуже рада", що страйк закінчився.

На прем'єрі Мег з'явилася в чорній шовковій сукні з дуже сміливим декольте. Актриса прикріпила до нього шпильку з червоним маком, щоб відзначити вихідні, присвячені Дню пам'яті у Великій Британії, так само, як принцеса Кейт зробила це на Фестивалі пам'яті у суботу та Національній службі пам'яті у неділю в Лондоні.

У свою чергу Ед одягнув білу сорочку та чорні штани, завершивши образ чорними туфлями на шнурівці.

Прем'єра започаткувала великий тиждень для "Корони": 16 листопада дебютує перша частина шостого сезону. Вона розповідатиме про стосунки між принцесою Діаною та Доді Файєдом (Абдалла) до смертельної автомобільної аварії в Парижі 1997 року. Моменту ДТП в епізод не увійде.

Домінік Вест повернувся до ролі принца Чарльза, Джонатан Прайс повторив роль принца Філіпа, Леслі Манвілл знову втілила на екрані принцесу Маргарет, а Імельда Стонтон — королеву Єлизавету. Салім Доу також повернувся в ролі Мохамеда Аль Файєда, а в першій частині Руфус Кампа та Флін Едвардс дебютують у ролі молодих принца Вільяма та принца Гаррі.

Традиційно "Корона" змінює акторський склад кожні два сезони.

Через чотири тижні, 14 грудня, вийде друга частина серіалу. Netflix раніше заявляв, що в другій частині буде показано, як між майбутнім принцом і принцесою Уельськими в коледжі розквітає роман, тоді як королева, що старіє, розмірковує про майбутнє монархії.

Для Маквея, Лютера Форда (виконавець роди принца Гаррі) та Белламі шостий сезон "Корони" стане першою професійною появою на телебаченні.

Мег Белламі та Ед Маквей Фото: Getty

Раніше Фокус писав, що королева-консорт Камілла потай дивиться скандальний серіал "Корона".