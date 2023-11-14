Дайвер, гурман і серцеїд: топ несподіваних фактів про короля Чарльза

Сьогодні, 14 листопада, королю Великобританії виповнюється 75 років, і хоч все його життя минає на увазі, є чимало цікавих фактів, про які мало хто знає.

Король Чарльз сьогодні відзначає ювілей – 75-річчя. Перш ніж стати королем, він зумів опанувати безліч професій, спробував безліч хобі, навчився літати літаком, пірнати з аквалангом і стати завзятим захисником природи, коли ще це не було в трендах. Про найцікавіші факти із життя монарха пише Daily Mail.

Варто зазначити, що у нього на це було дуже багато часу – Чарльз поставив рекорд за тривалістю перебування у статусі спадкоємця британської корони – 70 років.

Чарльз народився шляхом кесаревого розтину

Цієї зараз члени королівської родини з'являються на світ у комфортабельній лікарняній палаті. Король Чарльз народився в Букінгемському палаці 14 листопада 1948 шляхом кесаревого розтину. Пологи тривали 30 годин.

Тоді ще принцеса Єлизавета, якій тоді було 22 роки, народила спадкоємця престолу у музичній кімнаті Букінгемського палацу, переобладнаної в операційну.

Рідкісні дитячі фото принца Чарльза Фото: Willingham Auctions

Цікаво, але народження принца було першим, на якому не було високопоставленого політика.

Ця традиція, що сягає 17 століття, мала гарантувати, що новонароджений є справжнім нащадком монарха.

Його першим словом було "Няня"

Часи, звичайно, були зовсім інші, і, як і інших королівських дітей, Чарльза оточували няньки та слуги. Говорять, що першим словом Чарльза було "няня", звернене до няні Мейбл Андерсон.

Принц Чарльз примудрився вразити Уїнстона Черчілля

Черчілль перебував тоді на посаді прем'єр-міністра, і в 1953 році він з дружиною Клементіною зустрілися з трирічним Чарльзом у маєтку Балморал.

Після візиту Черчілль написав королеві: "На мене справило сильне враження розвиток принца Чарльза як особистості. Він дуже молодий, щоб так багато думати".

Чарльз отримав власне запрошення на коронацію своєї матері

Чарльз став спадкоємцем – наступним у черзі на престол – після смерті свого діда, короля Георга VI. Його мати королева Єлизавета зійшла на престол 6 лютого 1952 року. Чарльзу, який був присутній на коронації наступного року, було лише три роки.

Маленький Чарльз на коронації своєї матері Фото: Getty Images

І він отримав спеціальне запрошення на коронацію королеви Єлизавети у 1953 році. Його прикрашали намальовані солдати, які грали на музичних інструментах, лев, єдиноріг, а також квіти та дерева.

Він був першим майбутнім монархом, якого відправили до школи

Принц Чарльз ходив до школи Cheam у Беркширі, замість займатися з репетиторами вдома.

Рішення відправити Чарльза до приватної школи було істотним відходом від королівської традиції.

Принц Чарльз у шкільній формі Фото: Getty Images

Майбутній король відвідував школу Hill House на заході Лондона, а потім з восьми років перейшов до школи Cheam у Беркширі. Пізніше він відвідував школу Гордонстоуна в Шотландії.

Перша офіційна поїздка Чарльза за кордон була на Мальту

Принц Чарльз вирушив на Мальту, коли йому було п'ять років, це була його перша офіційна подорож за кордон.

Юний принц та його сестра Анна супроводжували своїх батьків на борту королівської яхти "Британія".

Після десяти днів плавання вони зійшли на берег Мальти, де їх зустріли граф та графиня Маунтбеттен. "Діккі" Маунтбаттен був дядьком принцу Філіпу.

Чарльз потрапив у свій перший скандал у 14 років

Принц Чарльз був у центрі уваги з дитинства. Тож перший скандал із ним трапився у 14 років. Принц вирушив зі своїм класом на острів Льюїс. І, намагаючись сховатися від роззяв, Чарльз пішов у бар, де купив вишневий бренді за півкрони. Історія про те, що принц п'є алкоголь, будучи підлітком, облетіла усі ЗМІ.

Президент США Ніксон намагався звести Чарльза зі своєю дочкою

Говорять, що президент Ніксон намагався звести свою дочку з Чарльзом, коли принц здійснив короткий візит до Сполучених Штатів Америки у 1970 році.

Майже на кожному заході, який відвідував принц, пара сиділа поруч. Але вони так і не порозумілися.

"Повинен сказати, це було досить забавно. Це був час, коли мене намагалися одружити з Тріше Ніксон", — жартував принц через багато років.

Масаї назвали його "той, хто змушує корів плакати"

Під час королівського туру до Танзанії 2011 року з дружиною Каміллою пара познайомилася з кочовим скотарями масаї.

Масаї вірять, що їм належать усі корови у світі, і були особливо вражені, дізнавшись, що у Чарльза їх понад 800.

Тому вони дали йому ще один титул — Олоїсіру Інгіші, що означає "той, хто змушує корів плакати". За словами Метью Римби, сільського старійшини, тварини мукали і "кликали" Чарльза, бо відчував у ньому підтримку.

Барбра Стрейзанд могла стати дружиною принца

Говорять, що в молодості король Чарльз був захоплений Барброю Стрейзанд. Пізніше вони потоваришували. Вперше вони зустрілися 1974 року.

У 2021 році актриса, співачка та режисер розповіла, що принц послав їй букет квітів зі свого саду. Невдовзі вони почали проводити час разом у Хайгроув.

"Це було так мило. Я записувалася в Warner Brothers, і він попросив мене зустрітися. Ми стали друзями, і мені подобалося проводити час у Хайгроуві разом з ним... якби я правильно розіграла свої карти, я могла б стати першою єврейською принцесою!", — Жартувала зірка.

Найстильніший

У 2009 році журнал Esquire назвав Чарльза найстильнішим чоловіком.

Чарльз із синами Фото: Getty Images

Хоча принца Уельського часто можна було побачити у зручному сільському одязі, він випередив колишнього президента США Барака Обаму та зірку тенісу Роджера Федерера та завоював титул.

Він завжди мандрує з пакетом власної крові

Серед багатьох речей, які король бере із собою у подорожі, — пакет із власною кров'ю на випадок екстреного переливання. Втім, ця практика є звичайною і для президентів США.

У короля немає мобільного телефону

Повідомляється, що король Чарльз не має мобільного телефону і що тим, хто спробує зв'язатися з ним, доведеться зробити це через когось із співробітників.

Оскільки більшість слуг та радників у королівських палацах зобов'язані вимикати свої телефони, це фактично означає набір номера на комутаторі. Також можна написати паперовий лист.

Чарльзу подобається розмовляти з рослинами та деревами

Принц Чарльз переконаний, що спілкування із рослинами допомагає їм рости.

Чарльз у маєтку Хайгроув Фото: Instagram Highgrove Gardens

В інтерв'ю 1986 він сказав: "Я просто приходжу і розмовляю з рослинами, правда, дуже важливо розмовляти з ними. І вони відповідають".

У Чарльза багато правил щодо їжі

Король Чарльз, як відомо, не обідає, віддаючи перевагу рясному сніданку, щоб підтримувати сили протягом дня. Але може перекусити фруктовим салатом.

Чарльз забороняє подавати фуа-гра, бо вважає приготування цього французького делікатесу жорстоким.

У Чарльза багато правил щодо їжі Фото: Скриншот

На банкети він завжди приносить із собою свої приправи, наприклад срібний контейнер із морською сіллю Малдон.

А улюблений чай короля – Дарджилінг із Західної Бенгалії, який він вважає за краще пити з медом та молоком. Його заварюють із термометром. Для зеленого чаю ідеальна температура – 70 градусів, для чорного – 100, тобто вода має бути киплячою.

Також Чарльз любить варені яйця і, як то кажуть, з'їдає хоча б одне яйце щодня. Чутка про те, що йому варять одразу сім яєць і він обирає "найкраще", були категорично відкинуті палацом.

Король віддає перевагу пирігу з фазанятиною і мусаку з рябчиками.

Чарльз навіть створив власну компанію Duchy Organic із виробництва органічних продуктів харчування ще у 1990-х.

Його Aston Martin працює на "вині та сирі"

Старовинний спортивний автомобіль принца Чарльза працює на паливі під назвою біоетанол.

Чарльз у свого Аston Martin Фото: Getty Images

"Мій старий Aston Martin, яким я володію 51 рік, працює — чи можете ви це повірити — на надлишках англійського білого вина і сироватці, отриманої в процесі сироваріння", — розповідав принц в інтерв'ю.

Чарльз і Камілла носять свою випивку із собою

Мандруючи країною або виїжджаючи за кордон, Чарльз і Камілла, як відомо, привозять із собою власну випивку.

Улюблений алкогольний напій Чарльза – джин із тоніком, а Камілли – червоне вино.

Король також небайдужий до мартіні, який змішують із джину та сухого вермуту. Його улюблений напій збовтують та перемішують.

Секретна служба США назвала його "єдинорогом"

Коли високопосадовці та політики відвідують Сполучені Штати, Секретна служба дає їм кодове ім'я. Кажуть, що Чарльзу дали прізвисько "Єдиноріг".

Чарльз може керувати літаком та вертольотом

Чарльз вступив на службу до Королівських ВПС (RAF) у серпні 1971 року, де його навчали керувати літаком та вертольотом.

Чарльз може керувати літаком та вертольотом Фото: Getty Images

Він уже брав уроки пілотування в університеті та зміг сам прилетіти до Королівських ВПС Кренвелл на свій перший день навчання. Також він пройшов курс підготовки парашутного полку.

Він був довгоочікуваним принцом Уельським в історії

У 2011 році Чарльз поставив рекорд за тривалістю перебування у статусі спадкоємця британської корони. На той момент він чекав 59 років, два місяці та 14 днів, побивши рекорд, встановлений його попередником Едуардом VII (сином королеви Вікторії).

Інвестітура принца Чарльза Фото: Getty Images

Чарльз був спадкоємцем протягом 70 років і 214 днів до смерті його матері королеви Єлизавети у вересні минулого року.

Чарльз став принцом Уельським у 1958 році, коли йому було дев'ять років, але його інвестітура, де він був представлений народу Уельсу, відбулася лише у липні 1969 року, коли йому було 20 років.

Чарльз написав кілька книг

1980-го він опублікував дитячу книгу "Старий з Лохнагара". Пізніше ВВС зняв по ній короткий мультфільм.

Також він написав кілька книжок на екологічну тему. До них відносяться книги під назвою "Гармонія: новий погляд на наш світ" та "Сад у Хайгроуві".

Чарльз затятий спортсмен

Він відомий як "ввічливий гравець у поло". Також він дебютував як жокей-аматор у віці 31 року, катаючись на Sea Swell.

Чарльз на матчі по поло Фото: Getty Images

І принц отримав травму хребта, займаючись віндсерфінгом у 1970-х. Це означає, що йому й досі боляче довго сидіти на одному місці. Тож на банкетах він сидить на спеціальній подушці.

Принц став першим спадкоємцем престолу, який отримав вчений ступінь.

У 1967 році Чарльз вступив до Кембриджського університету, щоб вивчати археологію та антропологію. Він навчався у Трініті-коледжі, де пізніше змінив курс і почав вивчати історію.

Він закінчив університет з відзнакою другого ступеня в 1970 році і став першим спадкоємцем, який отримав вчений ступінь.

Король зіграв короля у "Макбеті"

Принц отримав головну роль у "Макбеті", ще навчаючись у школі. І грав короля.

Принц Чарльз у ролі Макбета Фото: Getty Images

Причому дуже вдало. Його фото у костюмі облетіло всі передовиці.

У нього в саду є пандуси для їжачків і він любить білок

Чарльз встановив крихітні пандуси у всіх фонтанах і ставках у своїх садах, щоб їжаки могли вибратися, якщо впадуть у воду.

І він обожнює рудих білок. Король залишає їм горішки в кишенях своєї куртки і дав їм імена.

Чарльз порушив королівську традицію, бувши при народженні принца Вільяма

Чарльз порвав із давньою традицією, згідно з якою народження королівських осіб мало залишатися конфіденційним і повністю відстороненим від участі батька.

Принц Чарльз із сім'єю Фото: Getty Images

Заохочивши принцесу Діану народжувати у лікарні, а чи не в одному з королівських палаців, і залишаючись поруч із нею під час пологів, Чарльз створив сучасний прецедент сім'ї. Пізніше він казав, що був щасливий підтримати дружину під час пологів.

Чарльз вміє грати на музичних інструментах

Король вміє грати на віолончелі, хоча скромно називає себе "безнадійним" музикантом. Також він освоїв трубу та фортепіано.

Король — досвідчений чарівник

1975 року Чарльз став членом Магічного кола. Щоб заробити членство, майбутній король зробив "трюк зі зникненням з кубками та м'ячем", як повідомила тоді газета Daily Telegraph.

Він і Діана зустрічалися лише 13 разів, перш ніж він зробив пропозицію

Хоча принц Чарльз зробив пропозицію леді Діані Спенсер 3 лютого 1981 року, їй було лише 19 років, а їхні стосунки почалися лише шість місяців тому.

Принц Чарльз та принцеса Діана Фото: Getty

Було сказано, що Діана та Чарльз спілкувалися лише 13 разів з моменту початку їхніх стосунків до обміну клятвами. І він був одного з нею зростання, хоч таблоїди і стверджували, що Діана була вищою за чоловіка.

Фонд Prince's Trust зібрав 1,4 мільярда фунтів стерлінгів

Згідно з аналізом HSBC, лише за останні десять років The Prince's Trust залучив 1,4 мільярда фунтів стерлінгів.

Троє з чотирьох молодих людей, які входять до складу трасту, йдуть вчитися, працювати чи навчатися. І Чарльз поповнював фонд, продаючи свої акварелі. Також він перераховує на благодійність свою пенсію. Загалом він підтримує понад 400 благодійних організацій.

У Чарльза 32 хрещеники

У короля Чарльза велика родина, в якій є онуки, племінниці та племінники, але в нього також є 32 хрещеники.

До них входять як члени європейських королівських сімей, такі як принц Греції та Данії Ніколаос, так і діти шкільних друзів, такі як Джайлс Дональд.

На честь короля названо вид жаб

У 2012 році на честь короля було названо новий вид жаб. Вигляду еквадорської деревної жаби було надано ім'я "Ручна деревна жаба принца Чарльза" на честь його роботи зі збереження тропічних лісів.

Він перший британський король, який має ліцензію дайвера.

Король Чарльз – перший британський монарх, який має ліцензію дайвера.

Після проходження навчання в британських ВПС Чарльз вступив до Британського королівського військово-морського коледжу, де навчився пірнати.

Пізніше він став президентом Британського підводного клубу, поки 2014 року його не змінив принц Вільям.

У квітні 1975 року, під час візиту до Канади, він спустився під лід, щоб побачити затонулий військовий корабель Тюдоров, який затонув у 1545 році.

Чарльз відвідав майже 100 країн світу

На сьогоднішній день король відвідав майже 100 країн світу.

Чарльз та Камілла часто подорожують Фото: Getty Images

До них входять 45 із 56 країн Співдружності, багато з яких він відвідав кілька разів.

Ці цифри збільшуватимуться, оскільки повідомлення припускають, що король планує наступні місяці "найбільший королівський тур в історії".

Чарльз – нащадок графа Дракули

Чарльз пов'язаний з Владом Цепешем, дворянином 15 століття, який став джерелом натхнення для "Дракули" Брема Стокера.

Вважається, що королева Марія Текська, бабуся королеви Єлизавети, була нащадком Влада Цепеша, тож і Чарльз пов'язаний із легендарною Дракулою сімейними узами.

Нагадаємо, раніше було представлено новий офіційний фотопортрет короля Чарльза до його 75-річчя.