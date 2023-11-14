Називає своєю дівчиною: стосунки Бреда Пітта з Інес де Рамон вийшли на новий рівень

Пара зустрічається майже рік, і, за словами інсайдерів, у них все складається просто чудово.

59-річний актор Бред Пітт усім друзям уже представляє 32-річну дизайнерку ювелірних прикрас Інес де Рамон як свою дівчину, пише People з посиланням на слова інсайдерів.

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"Це перші справжні стосунки Бреда після розлучення. Приємно бачити його в гарному настрої. Інес робить його дуже щасливим", — додали джерела.

Зовсім недавно закохані відвідали 12-ий щорічний гала-концерт Art+Film Gala LACMA в Лос-Анджелесі. Вони не позували разом на червоній доріжці, але чудово проводили час і активно спілкувалися з друзями, багато сміялися і жартували.

Інес і Бред, які скоро відзначать першу річницю свого знайомства, зав'язали романтичні стосунки в листопаді 2022 року. За інформацією ЗМІ, вони намагаються весь вільний час проводити разом.

Ба більше, інсайдер заявив, що де Рамон, яка, як помітили, демонструвала свої почуття до зірки "Бійцівського клубу" і носила намисто з літерою "Б" лише кілька місяців тому, особливо "стала дуже близькою" з "внутрішнім колом друзів" Пітта.

Сім років тому Пітт розлучився з Анджеліною Джолі, з якою виховував шістьох дітей. Розлучення пари і судові тяжби з приводу фінансових питань та опіки над дітьми, троє з яких — прийомні, які послідували за ним, ще більше віддалили колишнє подружжя одне від одного.

Хоча у Пітта і де Рамон все складається добре, він не поспішає знайомити дівчину зі своїми синами та доньками. Спочатку актор хоче переконатися в тому, що ці стосунки серйозні та перспективні.

Раніше Фокус писав, що Бред Пітт оприлюднив лист російського мільярдера-виновиробника до Анджеліни Джолі. Саме йому актрис продала свою частку у виноробні Шато Міраваль.