Дратує та не дає заснути: 3 способи полегшити напади нічного кашлю

У застуді мало приємного, але вдень усі симптоми переносяться трохи легше. Вночі особливо складно доводиться з кашлем, який вимотує і не дає заснути.

Перед сном, коли симптоми застуди посилюються, кашель може стати справжнім кошмаром. Завдяки гравітації, коли ви лягаєте спати, мокротиння з носа може почати стікати в задню частину горла. Це називається постназальне затікання, яке зазвичай спричинене осінньою алергією, застудою та інфекціями носових пазух. Саме воно активує кашльовий рефлекс. Водночас дослідження показують, що якщо ви боретеся з вірусною або бактеріальною інфекцією, ваша імунна система вночі активізується, викликаючи запалення верхніх дихальних шляхів. У результаті з'являється сильний постійний кашель. Про це пише Self.

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Нічний кашель може бути неймовірно надокучливим. Сам процес прочищення горла, особливо якщо воно вже подразнене, може бути дуже неприємним. Окрім цього, кашель заважає вам повноцінно спати і висипатися, подовжуючи процес одужання. Якщо ви відчайдушно шукаєте способи зупинити кашель, щоб спокійно спати вночі принаймні впродовж кількох годин, скористайтеся порадами доктора Кайла Енфілда.

Відмовтеся від безрецептурних засобів від кашлю

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Так, доктор Енфілд рекомендує відмовитися від безрецептурних ліків від застуди і носових пазух. За його словами, безрецептурні засоби для придушення кашлю, які стверджують, що зменшують позиви до кашлю, і протизастійні засоби, які звужують кровоносні судини в носі, відводячи й висушуючи слиз, можуть бути не такими вже й ефективними.

Фактично, дослідження показали, що деякі безрецептурні ліки від застуди, як-от псевдоефедрин і декстрометорфан, не полегшують симптоми кашлю краще, ніж плацебо. "Зазвичай вони не допомагають, і всі мають потенційні побічні ефекти", — каже доктор Енфілд. Наприклад, вони можуть порушити ваш сон (що дуже погано, тому що організм повинен відпочивати і відновлюватися) і викликати нудоту та біль у животі.

Замість цього розгляньте можливість використання стероїдного назального спрею або пастилок. "Пастилки для горла спричиняють оніміння дихальних шляхів, тимчасово позбавляючи від першіння, що спричиняє постійний кашель", — каже доктор Енфілд. (Однак не смокчіть їх під час засинання, оскільки ви можете вдавитися! Зробіть це за 45 хвилин до сну). Назальні спреї з кортикостероїдами, з іншого боку, зменшують запалення в дихальних шляхах і для деяких людей дуже ефективні. Доктор Енфілд каже, що їхня ефективність варіюється від людини до людини: "Я кажу людям, щоб вони спробували, і якщо вони працюють, чудово, а якщо ні, то не продовжуйте в них вкладати кошти".

З'їжте ложку меду перед сном

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За словами доктора Енфілда, столова ложка меду на ніч також може допомогти. Дослідження показали, що у дітей мед вважається найефективнішим засобом лікування нічного кашлю, і вважається, що він має такий самий ефект і для дорослих.

Не зовсім зрозуміло, чому мед такий ефективний. Дані свідчать про те, що він заспокоює подразнені, запалені дихальні шляхи і приборкує кашльовий рефлекс. Яким би не був механізм, багато лікарів сходяться на думці, що мед допомагає. "У мене було багато пацієнтів, яким це допомогло", — каже доктор Енфілд. Однак, якщо у вас діабет, проконсультуйтеся зі своїм лікарем, тому що мед може негативно вплинути на рівень цукру в крові.

Пийте більше рідини протягом дня

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Ви, ймовірно, знаєте, що рясне пиття — найкраще, що ви можете зробити, коли боретеся з хворобою загалом, але особливо це може бути корисним у разі безперервного кашлю, — каже доктор Енфілд. Вода захищає слизову оболонку дихальних шляхів, розріджує і розріджує слиз, що полегшує видалення липких соплів. Не кажучи вже про те, що зневоднення може ще більше посилити запалення.

Усе це свідчить про те, що кашель має тенденцію посилюватися в разі зневоднення. "Просто збільшивши кількість води, що випивається протягом дня, можна звести до мінімуму кашель", — каже доктор Енфілд. Спортивні напої та розчини електролітів зазвичай більш корисні в разі шлунково-кишкових захворювань або отруєнь, оскільки вони часто спричиняють зневоднення, але звичайна питна вода — це дійсно все, що вам потрібно під час одужання від інфекції верхніх дихальних шляхів, додає він.

Проте проста склянка води — не єдиний варіант. За даними клініки Майо, ви також можете уникнути зневоднення, споживаючи багаті на воду фрукти й овочі, такі як шпинат і кавун. Молоко, сік і трав'яні чаї також можуть допомогти. Намагайтеся випивати від 11,5 до 15,5 склянок води на день, залежно від розміру вашого тіла, але основним показником має бути колір вашої сечі, вона має бути прозорою або дуже світло-жовтою.

Якщо кашель дуже сильно заважає вам спати, вам, ймовірно, слід звернутися до свого лікаря або до лікаря невідкладної допомоги. Цілком нормально, коли кашель зводить вас з розуму перед сном, але це не означає, що він має бути занадто болісним. Спробуйте описані вище способи, щоб нарешті мати можливість спати всю ніч без нападів кашлю.

Нагадаємо, додавши у свій раціон продукти, що сприяють зміцненню імунітету, ви перенесете сезон холодів і застуд без лікарняних.

Раніше Фокус писав про те, що наступного разу, коли ви закашляєтеся, випийте чашку гарячого чаю, щоб полегшити симптоми і швидше одужати.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.