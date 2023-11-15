Мільйонера з Кремнієвої долини звинуватили в руйнуванні природної пам'ятки в Юті
Мільйонер-інвестор Ендрю Чен і його наречена, колишня королева краси Міс Ірландія, засмітили природну пам'ятку після весілля.
Весілля на свіжому повітрі користуються популярністю, але іноді вони виходять із-під контролю. Мільйонера-інвестора з Кремнієвої долини Ендрю Чена та його наречену Емму Волдрон звинуватили в тому, що вони засмітили природну пам'ятку Каслтон-Тауер у штаті Юта. Про це пише NYpost.
Керівництво Національного парку стверджує, що мальовнича пам'ятка нібито залишилася покритою прикрасами, меблями, сміттям і битим склом після весілля мільйонера.
Повідомляється, що пара з Кремнієвої долини намагалася стерти інформацію про весілля з інтернету, тоді як влада має намір заборонити заходи біля цієї пам'ятки.
Інвестор Кремнієвої долини Ендрю Чен і його нова дружина Емма Волдрон, колишня королева краси та колишня Міс Ірландія, яка зараз керує стартапом у сфері штучного інтелекту, ймовірно, залишили повний безлад у мальовничій пам'ятці Каслтон-Тауер у Юті після свого весілля у вересні.
На фото після церемонії видно купи меблів і мішки для сміття, а рослини зіпсовані слідами шин.
Повідомляється, що офіційні особи дали дозвіл на проведення заходу за умови, що це буде всього лише "проста церемонія з одним маленьким білим наметом".
Наречена Емма Волдрон виграла титул Міс Ірландія 2010 року й відтоді почала успішну кар'єру у сфері технологій, а нині керує стартапом у сфері штучного інтелекту.
Технічний підприємець Ендрю Чен очолював підрозділ Rider Growth компанії Uber, а зараз працює венчурним інвестором у відеоігри та метавсесвіт.
Наступного дня після їхнього весілля 3 вересня членкиня ради Касл-Веллі Памела Гріффін, як повідомляється, натрапила на безлад, коли йшла зі своєї хатини, і була розлючена.
Вона сказала, що бачила, як вантажники з каліфорнійської компанії з оренди упаковували меблі та весільне приладдя, додавши, що вантажівка залишила глибокі сліди від шин.
Коли вона повернулася наступного дня, то виявила, що мішки для сміття, наповнені битим склом і їжею, все ще валяються по всій території природної пам'ятки.
Повідомляють, що сміття прибирали рейнджери Бюро землеустрою (BLM).
Після того, як скандал розгорівся, Чен і його дружина змінили налаштування своїх соціальних мереж на приватні та видалили пости з фото й відео з урочистості, поїхавши на медовий місяць у Японію.
Повідомляється, що Чен і його наречена отримали дозвіл провести захід біля підніжжя природної пам'ятки за умови, що це буде "проста церемонія з одним маленьким білим наметом".
У підсумку захід виявився куди масштабнішим. Було встановлено щонайменше два намети й довгі столи зі стільцями. Невідомо, скільки людей було присутнім на весіллі.
Також пара використовувала генератор, найняла кейтеринг і побудувала кабінку для переодягання. Для церемонії поставили свічки, навіть встановили туалет, який потім не забрали.
Весілля пари, назване офіційними особами "феєрією Волдрон і Чена", призвело до заборони заходів біля природної пам'ятки штату Юта.
Нагадаємо, раніше каліфорнійські мільйонери розповіли популярному блогеру, як заробили свої гроші.