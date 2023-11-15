Сінді Кроуфорд з донькою Кайєю відвідали захід Omega (фото)

Культова зірка подіумів та її спадкоємиця обрали парні образи в темних тонах.

57-річна американська супермодель Сінді Кроуфорд вийшла на публіку зі своєю донькою Кайєю Гербер, 22. Про це пише People.

Зірка подіумів та її спадкоємиця відвідали вечірку Planet Omega Fashion у Нью-Йорку. На червоній доріжці заходу вони разом позували фотографам.

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Сінді Кроуфорд та Кайя Гербер Фото: Getty Images

Кроуфорд, давня амбасадорка бренду Omega, обрала для появи на публіці чорну сукню міді з V-подібним вирізом і чоботи в тон. Вона тримала в руках чорний клатч, обіймаючи свою доньку Кайю. Волося Сінді залишила розпущеним та зробила вечірній макіяж.

Тим часом 22-річна модель продемонструвала образ із чорною водолазкою з довгими рукавами в поєднанні з плісированою мініспідницею з високою талією. Гербер додала до луку напівпрозорі колготи та туфлі на підборах. Волосся вона зібрала в елегантну зачіску.

Сінді Кроуфорд та Кайя Гербер Фото: Getty Images

Перед початком події Сінді Кроуфорд пожартувала про різницю у зрості між нею до донькою.

"Про всяк випадок, якщо вам цікаво, у неї ноги довші за мої", — сказала супермодель.

Згодом Сінді також поділилася кількома знімками з Нью-Йорка у своїх соцмережах.

"@omega день у Нью-Йорку", — написала амбасадорка бренду.

Сінді Кроуфорд та Кайя Гербер

Нагадаємо, Сінді Кроуфорд привітала Кайю з 22-м днем народження.

Також Фокус писав про нещодавню зйомку Сінді Кроуфорд для глянцю.