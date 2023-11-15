Даша Кацуріна поділилася зворушливими кадрами Дантеса з її сином (фото)

Мама двох дітей та її коханий почали жити разом у будинку в столиці.

Українська рестораторка та дизайнерка Даша Кацуріна поділилася зворушливими кадрами Володимира Дантеса з її сином. Ролик мама двох дітей опублікувала у своєму телеграм-каналі.

Музикант сидів біля багаття із сином своєї коханої Іваном. Вони гріли руки осіннім вечором.

"Вова вчить Івана гріти ручки у вогнища, Київ, вдома, 2023р", — прокоментувала відео Даша Кацуріна.

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Володимир Дантес із сином Даші Кацуріної Фото: Телеграм Даші Кацуріної

Окрім Івана, Даша Кацуріна виховує старшу доньку Олександру від союзу з ресторатором Михайлом Кацуріним, який наразі зустрічається зі співачкою Надею Дорофєєвою. Вони розлучилися у 2022 році. Тоді ж про рішення розірвати свій союз оголосили Дантес та Дорофєєва.

Тривалий час Кацуріна мешкала в Польщі. Там навіть її донька пішла до школи, проте наразі вони повернулися до України та живуть разом з Дантесом у просторому двоповерховому будинку. Дизайнерка часто ділиться зворушливими кадрами свого коханого з дітьми.

Володимир Дантес із дітьми Даші Кацуріної Фото: dasha_katsurina

Нагадаємо, Володимир Дантес та Даша Кацуріна з дітьми почали жити разом.

Також Фокус писав про ставлення Володимира Дантеса до ймовірності весілля з його коханою.