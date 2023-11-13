Даша Кацуріна показала зворушливі кадри Дантеса з її дітьми (фото)

Музикант готував доньці та сину коханої вечерю в їхньому новому будинку.

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Даша Кацуріна поділилася зворушливими кадрами Володимира Дантеса з її дітьми. Відео з нового будинку рестораторка та дизайнерка опублікувала у своєму Instagram.

Музикант готував доньці коханої Олександрі та сину Івану вечерю, а діти за цим уважно спостерігали. Спадкоємиця Даші Кацуріної обіймала меншого братика.

"Як добре вдома", — написала мама двох дітей, яка нещодавно повернулася до України з Польщі.

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Володимир Дантес з дітьми Даші Кацуріної Фото: dasha_katsurina

Олександра та Іван — діти Даші Кацуріної від колишнього чоловіка, ресторатора та блогера Михайла Кацуріна. Вони оголосили про розлучення в березні 2022 року. Тоді ж про рішення розірвати свій союз повідомили Володимир Дантес та співачка Надя Дорофєєва.

Михайло Кацурін та Надя Дорофєєва Фото: Instagram @misha_katsurin

Згодом стало відомо, що співачка почала зустрічатися з ресторатором, а Дантес — з Дашею Кацуріною. Останні тривалий час будували стосунки на відстані, оскільки Кацуріна з дітьми жили у Варшаві. Наразі ж вони переїхали в просторий двоповерховий будинок в Україні.

Нагадаємо, Володимир Дантес відповів на запитання щодо весілля з коханою.

Також Фокус писав про рідкісні кадри Володимира Дантеса з Дашею Кацуріною на честь Дня Незалежності 2023 року.