Кейт Міддлтон продемонструвала фіолетовий діловий ансамбль (фото)

Дружина принца Вільяма відвідала симпозіум у Лондоні.

Кейт Міддлтон зʼявилася на публіці у фіолетовому штанному костюмі. Про це пише Glamour.

Під час свого виступу 15 листопада 2023 на Національному симпозіумі "Shaping Us" у Лондоні принцеса Уельська одягла двобортний костюм виноградного відтінку Emilia Wickstead з колекції 2021 року, який вона вже демонструвала раніше.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Дружина принца Вільяма поєднала яскравий діловий костюм прямого крою з парою синіх замшевих туфлів-човників Gianvito Rossi. Принцеса Уельська звела свої аксесуари до мінімуму для цієї появи, одягнувши лише пару сережок із сапфіром, які раніше належали принцесі Діані. Мама трьох дітей навіть відмовилася від намиста.

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Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Волосся королівської персони традиційно було укладене легкими хвилями. Вона зробила денний нейтральний макіяж.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Нагадаємо, чому королева Камілла була проти принцеси Уельської на початку її стосунків з Вільямом.

Також Фокус писав про тіари покійної королеви Єлизавети ІІ, які може приміряти Кейт Міддлтон під час візиту до Південної Кореї.