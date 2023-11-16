Ріта Ора підтримала свого чоловіка на публіці (фото)

Тайка Вайтіті представив новий фільм "Наступний гол — непереможний".

32-річна англійська співачка Ріта Ора та її чоловік, новозеландський режисер Тайка Вайтіті, 48, відвідали премʼєру фільму. Про це пише Daily Mail.

Артистка албанського походження публічного підтримала свого коханого на прем’єрі його нового фільму "Наступний гол — непереможний", яка відбулася у The Grove’s AMC у Лос-Анджелесі. Комедійна картина стала римейком однойменного документального фільму, що вийшов на екрани у 2014 році.

Ора вийшла у світ без сорочки під чорну сукню-блейзер, яка демонструвала її підтягнуті ноги, коли вона позувала поряд зі своїм чоловіком, за якого вийшла заміж у 2022 році.

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Ріта Ора та Тайка Вайтіті Фото: Getty Images

Знаменитість поєднала вечірній ансамбль із чорними черевиками до колін і чорною лаконічною сумочкою. З аксесуарів Ріта Ора вибрала діамантове намисто і кілька каблучок, які прикрашали її пальці. Артистка зробила макіяж у стилі "смокі айз" і уклала своє світле волосся локонами.

Ріта Ора та Тайка Вайтіті Фото: Getty Images

Тим часом Тайка Вайтіті був у коричневому оксамитовому костюмі та білій сорочці. На ногах новозеландського кінорежисера були туфлі в тон основного вбрання.

Нагадаємо, Ріта Ора приміряла топ та спідницю українського бренду.

Також Фокус писав про появу Ріти Ори на Венеційському кінофестивалі 2023.