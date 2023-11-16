Топ 4 харчові звички, які негативно впливають на ваше здоров'я, - нутриціологиня

Звичка формується 21 день, тому якщо почати змінюватись зараз, вже менше ніж за місяць ви станете кращою версією себе. Ексклюзивно для Фокуса нутриціологиня Єлизавета Рудь розповідає про те, від яких харчових звичок варто негайно позбавитись, щоб не зіпсувати своє здоров'я та якість життя.

Харчування — це основа здоров'я, адже воно безпосередньо впливає на наш настрій та самопочуття. Харчування може або підтримувати організм та допомагати жити на всі 100%, або боляче бити по здоров'ю. Погані харчові звички призводять до погіршення самопочуття, відсутності сил та енергії, ну і звісно, в такому стані ні про яку самореалізацію мова йти не може. Люди, які розуміють, що якість їхнього життя залежить від турботи про себе, дбають про правильні харчові звички, займаються спортом та справляються зі стресом. Фокус запитав у нутриціологині, дипломованої нутритерапевтки (THSA, UK) Єлизавети Рудь про те, які харчові звички негативно впливають на наше здоров'я та як їх змінити.

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"Щоб зрозуміти, які харчові звички у вас переважають, варто задати собі кілька запитань: чи їсте ви в тиші та спокої (без гаджетів), чи ретельно пережовуєте їжу, чи не пропускаєте сніданок та, чи повноцінно харчуєтеся? Це основні моменти, які мають бути в основі ваших харчових звичок", — каже нутриціологиня.

Отже, для того, щоб стати здоровішими, позбутися проблем із зайвою вагою та не бути заручником хвороб, варто позбавитись від наступних звичок.

Дивитись телевізор або читати новини під час їжі

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У нас є два типи нервової регуляції — симпатична і парасимпатична. Коли ми знаходимось у стресі, у нас вмикається симпатична нервова система, тому ні про яке харчування мова йти не може. Мозок думає про те, що потрібно бігти від ворога і, відповідно, битися, а не про те, як засвоїти якусь їжу.

"Коли ми сідаємо за стіл, ми маємо бути розслаблені, для того, щоб адекватно працювала перистальтика шлунку і кишківника, щоб вироблялися ферменти та щоб ми розуміли, що ми їмо і були думками тут і зараз", — наголошує експертка.

Звичка їсти перед телевізором, дивитись під час обіду відео або читати новини у пабліках чи соцмережах — дуже погана звичка. Мозок, концентруючись на опрацюванні інформації, не отримує сигнал про насичення, тому ви постійно переїдаєте.

Погано пережовувати їжу

Фото: pexels.com

"Я дуже часто бачу, що люди не пережовують їжу якісно, хоча б 15-20 разів. Пережовування допомагає покращити травлення, допомагає синтезу секреції адекватних ферментів. Якщо ми дуже швидко їмо, заковтуємо їжу, навіть не розуміючи, що з'їли, то не даємо необхідних сигналів організму, адже все наше травлення починається з зубів, а потім вже синтезуються всі ферменти, — каже нутриціологиня. Саме через погане пережовування, можуть з'являтися такі симптоми як здуття живота, неприємні відчуття в кишківнику та інші проблеми з травленням".

Недостатнє пережовування їжі впливає на зменшення засвоєння поживних речовин з їжі і, як наслідок, розвиток дефіцитів. Тому нутриціологиня радить, прибирати під час їжі усі гаджети та фокусуватись виключно на їжі.

"Якщо ви розумієте, що їсте дуже швидко, скористайтесь простою практичною порадою: щоразу відкладайте виделку та ніж, поки пережовуєте шматок їжі. Таким чином ви дасте собі достатній проміжок часу на пережовування". — радить Єлизавета Рудь.

Пропускати сніданок

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Сніданок вважається найважливішим прийомом їжі, адже він дає організму сили та енергію на увесь день та запускає процес травлення.

"Якщо ми пропускаємо сніданок, то, з одного боку, підвищуємо рівень кортизолу, тому що організм голодував всю ніч, а ми, прокидаючись, даємо сигнал, що їжі досі немає. З іншого боку ми не даємо організму достатньо нутрієнтів для того, щоб відновити процес відтворення тканин. Крім того, це не дуже добре для наших гормонів", — наголошує нутриціологиня.

Тому снідати треба обов'язково, бажано протягом години-півтори після пробудження. Дієтологиня зазначає, що це має бути білково-жирова їжа, в жодному разі не кава з молоком, пластівці та круасани — це ті продукти, які негативно впливають на ваш організм.

"Якщо людина не може снідати вранці або не відчуває голоду, варто передивитися, що саме та коли вона їла на вечерю. Якщо це ситна вечеря о першій ночі, то зрозуміло, що вранці їсти не захочеться. З іншого боку, це сигнал про те, що в організмі є гормональні дисбаланси щитоподібної залози або дуже високі рівні кортизолу, які просто не дають повноцінно працювати організму. При високому рівні кортизолу не будуть синтезуватися жодні ферменти і бажання їсти не буде, тому в цьому випадку потрібно звернути увагу на стан свого здоров'я", — радить Єлизавета Рудь.

Сильно обмежувати раціон

Фото: Getty Images

Часто люди, намагаючись схуднути, відмовляються від певних груп продуктів або максимально скорочують кількість споживаних калорій, вважаючи, що це наблизить їх до омріяного результату. На жаль, бідний раціон та систематичне недоїдання не принесе корисні ані вашому здоров'ю, ані фігурі. Ви будете здивовані, але, щоб бути здоровим та струнким треба багато їсти. Здоровий раціон має містити всі необхідні групи продуктів: білки, жири, вуглеводи. Ви маєте їсти овочі та фрукти, корисні жири, серед яких горіхи, авокадо та оливки, цільнозернові продукти, нежирне м'ясо тощо.

"Я бачу, що більшість людей, які намагаються ніби-то корисно харчуватись, не доїдають, не добирають білків, бояться якісних жирів, але при цьому переїдають вуглеводів. Тому у вашому раціоні має бути мінімум 30 грамів якісного біодоступного тваринного білка в прийом їжі. Також не варто боятися якісних жирів, адже холестерини необхідні нашому організму, з них будуються гормони", — наголошує Єлизавета Рудь.

Корисні поради:

Не бійтесь жирів, вони необхідні для злагоджено роботи багатьох органів та систем.

Споживайте менше доданого цукру та контролюйте кількість фруктів в раціоні, тому що в них також міститься цукор.

Вживайте менше сухофруктів та псевдокорисних солодощів, тому що вони належать до категорії прозапальних продуктів.

Їжте більше якісної цільної їжі і пам'ятайте, що чим менше інгредієнтів у складі продукту, тим корисніший він для вашого здоров'я.

Нагадаємо, якщо останнім часом ви відчуваєте занепад сил і брак енергії, зверніть увагу на харчування, можливо, у вашому раціоні є продукти, які виснажують вашу енергію.

Раніше Фокус писав про те, які 10 найкорисніших продуктів потрібно їсти частіше.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.