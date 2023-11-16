Антін Мухарский розповів, чому не йде воювати та чому не спілкується із своїми дітьми

Шоумен написав пост, в якому повідомив, що йому виповнилось 55 років, і він вирішив підбити підсумки свого життя.

Антін Мухарський зізнався, що з початку повномасштабного російського вторгнення пішов у територіальну оборону, але так і не наважився піти на фронт. Про це та інше він написав у емоційному посту на Facebook.

Своє повідомлення Мухарський почав з історичних відсилань, повідомивши, що народився "на піку сексуальної революції, в рік Празької весни та повстання студентів у Парижі".

"Чехи бунтували проти совєтів, студенти-ліваки — проти капіталістів-консерваторів. Вікна лікарні ім. Калініна (де я народився) дивилися в бік київського зоопарку на зимові вольєри з мавпами. Я й досі не знаю, чи я вумний, чи красивий?", — пошуткував шоумен, зазначивши, що самоіронія – його улюблена інтелектуальна чеснота.

Мухарський зізнався, що на початку війни із Росією пішов у Васильківську тер оборону та ледь не вбив СБУшника, який "разом з побратимами їхав брати російську ДРГ. Це називається "френдлі фаєр".

За словами Мухарського, він зрозумів, що на війні дуже страшно, тому він зайнявся волонтерською справою.

Антін Мухарський із третьою дружиною Фото: Facebook Антін Мухарський

"Чого тільки не зробиш, щоб в окоп не лізти. Разом з дружиною зібрали на потреби ЗСУ понад 7 мільйонів гривень. Воювати — сцю. Через те дуже морально потерпаю", — за його словами, знайти в собі сили та піти на справжній фронт здатні тільки справжні герої.

Далі шоумен зізнався, що вірить в бога та відчуває Христа своїм "братом, другом, соратником, колегою. Але точно не рабом".

Він зазначив, що не спілкується із дітьми, яких в нього п'ятеро. "Діти зі мною не спілкуються. Їх у мене п’ятеро! Для одних тато — фашист-бандерівець. Для інших — х*** знає шо… Люди кажуть, що я токсичний", — написав шоумен. Антін Мухарський, син відомого українського режисера та актора Дмитра Мухарського, був одружений три рази.

Від першої дружини він має двох доньок: Софію (1991) та Іванну (2006).

З 2006 по 2015 рік був у шлюбі з акторкою та телеведучою Сніжаною Єгоровою, з якою розлучився у 2014 році. Сніжана та Антін мають трьох спільних дітей — доньку Аріну (2010) та двох синів, Андрія (2007) та Івана (2012).

Розлучення було скандальним, Сніжана звинувачувала чоловіка в тому, що він не платить аліменти, він відповідав, що вона забороняє йому бачитись із дітьми.

У 2017 році Мухарський одружився з мистецтвознавцем Єлизаветою Бєльською.