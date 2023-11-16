Гвінет Пелтроу знову приміряла свою культову сукню, в якій отримувала "Оскар"

Актриса приміряла ретро-сукню та інші вбрання з минулого для нової реклами Goop.

Гвінет Пелтроу приміряла одну зі своїх найвідоміших суконь у новій рекламі Goop. У рожевій сукні на бретельках вона отримувала свій "Оскар" на церемонії 1999 року. Про це пише Page Six.

У вівторок Гвінет Пелтроу потішила шанувальників святковою рекламою в акаунті Goop в Instagram, поділившись відео, на якому акторка відтворює низку своїх найзнаменитіших образів упродовж багатьох років, зокрема й рожеву сукню, в якій вона отримувала "Оскара" за фільм "Закоханий Шекспір".

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51-річна засновниця бренду Goop підписала відео: "Ніколи не знаєш, хто може з'явитися за вашим святковим столом", запрошуючи своїх шанувальників "купувати подарунки навіть для найяскравіших особистостей".

Реклама з різними версіями Гвінет Пелтроу

У кліпі Пелтроу приходить на званий обід і виявляє за столом кілька своїх версій, зокрема одну, одягнену в культову блідо-рожеву сукню від Ralph Lauren, у якій вона була на церемонії вручення премії "Оскар" 1999 року.

Гвінет Пелтроу в 1999 році Фото: Getty Images

Сукня з пишною спідницею і тонкими бретельками миттєво стала культовим образом для зірки після того, як вона отримала свій перший (і єдиний) "Оскар".

Пелтроу одягла таке ж діамантове кольє-кольє і сережки-гвоздики, коли вона пила шампанське на святковій зустрічі разом з іншими Гвінет, зокрема й з однією, яка палить цигарку і одягнена в коричневу шубу, як її героїня у фільмі "Родина Тененбаум".

Гвінет Пелтроу в образі Марго Тенненбаум Фото: Скриншот

Версія Пелтроу 1990-х років носила чорну шкіряну куртку і білу футболку з червоними сонцезахисними окулярами, а сучасна Гвінет носить спортивну екіпіровку і відкриває в подарунок картату ракетку для піклболу за 85 доларів.

Звісно, інші продукти Goop, як-от свічка "Брудний Санта" (70 доларів США), представлені у веселій рекламі святкового сезону, хоча найсміливіші подарунки бренду, як-от вібратор із 24-каратного золота за 15 000 доларів, не були показані в рекламі.

Наприкінці реклами лунає дзвінок у двері, Пелтроу відповідає на дзвінок і бачить себе одягненою як її героїня із "Залізної людини", Пеппер Поттс, яка запитує: "Ще місце для одного?" з футуристичною світлодіодною маскою для обличчя доктора Денніса Гросса (455 доларів), якою б вочевидь міг пишатися і Тоні Старк.

Гвінет Пелтроу в образі Вірджинії "Пеппер" Поттс Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше 18-річна дочка Гвінет Пелтроу, Еппл, приміряла знамениту готичну сукню своєї матері від Александра Макквіна. Її Гвінет одягала на церемонію "Оскар" 2002 року.

Тоді сукню розкритикували, а сама Гвінет зізнавалася, що любить це вбрання, просто вона приміряла його в той час, коли такий стиль вважався занадто сміливим.