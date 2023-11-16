Донька Брюса Вілліса вирушила на прогулянку з первістком (фото)

Румер Вілліс уперше стала мамою навесні 2023. Дівчинка Луетта — перша онука Брюса Вілліса та Демі Мур.

Донька американського актора Брюса Вілліса Румер вирушила на прогулянку з первістком. Про це пише Daily Mail.

Молода мама йшла до перукарні зі своєю донечкою Луеттою, яка народилася навесні 2023 року..

35-річна Румер продемонструвала білий кроп-топ і мішкуваті штани з високою талією, а також пару босоніжок. Старша спадкоємиця Демі Мур і Брюса Вілліса, який страждає від деменції, доповнила буденний образ золотим браслетом і сережками в тон. Вона везла Луетту в чорному візочку.

Румер Вілліс

Румер народила свою першу дитину від партнера Дерека Річарда Томаса у квітні 2023. Нещодавно вони з малюком захворіли на грип, і Румер доклала "невідомих сил", щоб подбати про них обох.

У молодої мами є дві сестри від шлюбу Демі Мур та Брюса Вілліса — Скаут і Таллула. Зіркова пара одружилася в 1987 році і розлучилася у 2000. Наразі вони підтримують дружні стосунки.

У Румер є ще дві зведені сестри від шлюбу її батька з моделлю Еммою Гемінг-Вілліс, яка молодша за нього на 23 роки.

Демі Мур зі старшою донькою Фото: Getty

Нагадаємо, чому родина Брюса Вілліса відверто розповідає про його діагноз публіці.

Також Фокус писав про одкровення Емми Гемінг-Вілліс щодо її відчуття провини на фоні хвороби актора.