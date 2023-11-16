Анна Трінчер показала свій відпочинок на Занзібарі (фото)
Артистка вирушила у відпустку з двома подругами — Валерією Юрченко та Оленою Метельською.
Українська співачка та акторка Анна Трінчер ділиться новими кадрами із Занзібару. Фото артистка опублікувала у своєму Instagram-акаунті з 2 млн підписників.
Під час свого африканського відпочинку 22-річна зірка сцени та екрану радить фанатам у випадку планування подорожей ретельно обирати турагенцію.
"Підберіть правильний час, щоб був сезон. Не знаю, як тут влітку, але, якби не дощі і пасмурна погода — ми б сиділи цілий день в готелі, бо спека складно переноситься. Висока вологість, просто немає чим дихати", — розповідає українська знаменитість про свою поїздку на Занзібар та показала, як плавала з великими черепахами.
Окрім цього, Трінчер порадила користуватися сонцезахисними кремами та зранку відвідувати пляж.
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Компанію співачці склали її подруги – українські блогерки Валерія Юрченко та Олена Метельська.
Дівчата створюють багато контенту під час свого африканського відпочинку.
Нагадаємо, співачка Гайтана повертається на сцену після семи років перерви.
Також Фокус писав про кризу у стосунках Анни Трінчер та Олександра Волошина.