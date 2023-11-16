Анна Трінчер показала свій відпочинок на Занзібарі (фото)

Артистка вирушила у відпустку з двома подругами — Валерією Юрченко та Оленою Метельською.

Українська співачка та акторка Анна Трінчер ділиться новими кадрами із Занзібару. Фото артистка опублікувала у своєму Instagram-акаунті з 2 млн підписників.

Під час свого африканського відпочинку 22-річна зірка сцени та екрану радить фанатам у випадку планування подорожей ретельно обирати турагенцію.

"Підберіть правильний час, щоб був сезон. Не знаю, як тут влітку, але, якби не дощі і пасмурна погода — ми б сиділи цілий день в готелі, бо спека складно переноситься. Висока вологість, просто немає чим дихати", — розповідає українська знаменитість про свою поїздку на Занзібар та показала, як плавала з великими черепахами.

Окрім цього, Трінчер порадила користуватися сонцезахисними кремами та зранку відвідувати пляж.

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Анна Трінчер відпочиває на Занзібарі

Компанію співачці склали її подруги – українські блогерки Валерія Юрченко та Олена Метельська.

Анна Трінчер відпочиває на Занзібарі

Дівчата створюють багато контенту під час свого африканського відпочинку.

Анна Трінчер відпочиває з подругами на Занзібарі

Нагадаємо, співачка Гайтана повертається на сцену після семи років перерви.

Також Фокус писав про кризу у стосунках Анни Трінчер та Олександра Волошина.