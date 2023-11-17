Учені виявили, що розчісування волосся стимулює вироблення гормону щастя

Розчісувати волосся потрібно не тільки для краси, а й тому, що це стимулює вироблення гормону щастя.

Є ті, хто цілими годинами гладить волосся і перебирає його між пальцями, ті, хто здригається з переляку, якщо доторкнутися до їхньої голови, ті, в кого з'являються мурашки на шкірі... Ці реакції зумовлені не лише емоціями, що виникають під час контакту, а й реакцією мозку, яку волосяна цибулина надсилає назад до мозку, якщо торкнутися до волосся. Нещодавнє дослідження показало, що навколо фолікулів біля основи волосся розташовані нерви, що регулюють настрій, включно із серотоніном, гормоном щастя, і гістаміном, відповідальним за запальну реакцію. Це могло б, нарешті, пояснити, чому, коли ви вирішуєте щось змінити у своєму житті, то завжди починаєте із зачіски. Про це пише VOGUE Italia.

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У дослідженні, опублікованому в жовтні 2023 року в науковому журналі Science Advances, йдеться про реакцію волосяних фолікулів на механічні подразники. Це корисна тема для розроблення пристроїв для трансплантації волосся, а також для того, щоб зробити щоденні жести неймовірно корисними для благополуччя і психічного здоров'я. "Коли ви розчісуєте волосся, ви відчуваєте це, тому що сенсорні нейрони стимулюються безпосередньо", — сказав доктор Хіггінс, один із дослідників, пояснюючи, як при кожній прямій стимуляції волосся активуються сенсорні нейрони, які повідомляють у мозок, як ідентифікувати певний контакт, чи то задоволення, чи то подразнення.

Цей механізм вроджений і є частиною системи самозбереження людини, яку Волтер Бредфорд Кеннон охарактеризував як реакцію "бий або біжи", що дає змогу захиститися від загрози та пережити будь-яку небезпеку. Те ж саме відбувається і зі шкірою голови: чи то пещення, чи то ривок, чи то рух щітки, чи то розташування загостреної шпильки, повідомлення та реакції на ці стимули різняться залежно від клітин, які щоразу стимулюються тонкими кінчиками волосся. Згідно з дослідженням, ця інформація також може впливати на настрій, регулюючи серотонін, нейромедіатор зі складною функцією, яка співіснує з регуляцією настрою, пізнання, винагороди, навчання, пам'яті та численних фізіологічних процесів.

Для чого потрібні волосяні фолікули

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Волосяні фолікули виконують безліч функцій, таких як терморегуляція, вироблення поту та захист шкіри. Якщо подумати про вуса кішок і ссавців, то вони допомагають тваринам утримувати рівновагу, мати просторове мислення та відчуття небезпеки. Хоча в людей замість цих рецепторів розвинулося відчуття дотику, яке забезпечує фізичні (навігація та сприйняття) та емоційні (задоволення) реакції, волосяні фолікули можуть бути залучені до мозкової діяльності. Крім того, чому воскова епіляція така болюча? Тому що на волосяний фолікул впливає сильний і негайний подразник, що призводить до болю.

З цієї ж причини миття волосся в перукарні або масаж шиї під час скрабу голови дають нам прекрасне самопочуття. Навіть вага волосся на потилиці, особливо якщо його багато або воно дуже довге, може передавати повідомлення фолікулам і нервам, що інтерпретується як дискомфорт, тому, крім естетичного аспекту, люди часто стрижуть волосся, прагнучи змінити свій зовнішній вигляд і відреагувати на потребу в змінах, що починаються з тіла.

Як зачесатися, щоб бути щасливим

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Більше жодних агресивних процедур, засобів посередньої якості та шкідливих звичок, таких як нав'язливе використання випрямлячів і фенів. Щоб розчісувати волосся і бути щасливими, найважливішим аспектом є використання інструментів, які масажують і не вражають шкіру голови, не тягнуть волосяні цибулини і, перш за все, не піддають волосяні фолікули напруженню, тому що це спричинить дискомфорт, роздратування й нездужання, адже маніпуляції з волоссям, згідно з дослідженням, позначаються на емоційному стані.

Дослідження волосяних фолікулів все ще розвиваються, і доктор Хіггінс вважає, що скоро з'являться нові відкриття: "Фолікули ніколи не перестануть мене дивувати", — каже він. Завдяки цим відкриттям можуть з'явитися фундаментальні відповіді на питання про зв'язок мозку і волосся, оскільки тепер такий щоденний жест, як розчісування волосся, стає жестом благополуччя і турботи про своє психічне здоров'я.

Нагадаємо, трихолог розповіла, як правильно доглядати за волоссям і шкірою голови, і як насправді працюють усі доглядові засоби.

Раніше Фокус писав про те, що щоденне миття волосся — не найкращий варіант, особливо в холодну пору року, але є способи підтримувати волосся чистим, навіть без шампуню.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.