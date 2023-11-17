Потужна магнітна буря 18-19 листопада: що можна і не можна робити

Завтра, 18 листопада, розпочнеться дводенна магнітна буря, яка може вплинути на людей.

Магнітна буря — це результат взаємодії сонячного вітру з магнітним полем Землі. Бурі тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність, за даними метеорологів, безпосередньо впливає на наше самопочуття і настрій.

Завтра, 18 листопада, розпочнеться дводенна магнітна буря амплітудою близько 5 балів, що вважається потужною магнітною бурею.

Що потрібно робити в період магнітної бурі 18-19 листопада?

уникайте стресу та перенапруги: магнітні бурі можуть посилювати симптоми у метеозалежних людей, як-от головний біль, дратівливість, сонливість і апатія. Тому важливо уникати стресів і ситуацій, що можуть викликати нервове напруження;

магнітні бурі можуть посилювати симптоми у метеозалежних людей, як-от головний біль, дратівливість, сонливість і апатія. Тому важливо уникати стресів і ситуацій, що можуть викликати нервове напруження; дотримуйтесь режиму відпочинку та сну: приділяйте достатньо часу для відпочинку та сну. Це допоможе зміцнити імунітет і знизити ймовірність виникнення негативних реакцій на магнітні бурі;

приділяйте достатньо часу для відпочинку та сну. Це допоможе зміцнити імунітет і знизити ймовірність виникнення негативних реакцій на магнітні бурі; підтримуйте здоровий спосіб життя: харчуйтеся правильно, вправляйтеся регулярно й уникайте шкідливих звичок. Здоровий спосіб життя може допомогти зміцнити ваш організм і знизити вплив метеочутливості;

харчуйтеся правильно, вправляйтеся регулярно й уникайте шкідливих звичок. Здоровий спосіб життя може допомогти зміцнити ваш організм і знизити вплив метеочутливості; зверніть увагу на харчування: у період магнітних бур рекомендується вживання їжі, багатої на вітаміни й мінерали, особливо на ті, які сприяють підтримці нервової системи, такі як вітаміни групи B, а також рясне пиття води.

Що не можна робити в період магнітної бурі 18-19 листопада?

надмірні фізичні навантаження: прагніть уникати фізичних навантажень, особливо якщо ви відчуваєте посилення метеозалежних симптомів;

прагніть уникати фізичних навантажень, особливо якщо ви відчуваєте посилення метеозалежних симптомів; нехтувати тривожними симптомами: якщо ви хоч трохи відчуваєте загострення хронічних захворювань, то постарайтеся відразу ж його усунути або зверніться до лікаря;

якщо ви хоч трохи відчуваєте загострення хронічних захворювань, то постарайтеся відразу ж його усунути або зверніться до лікаря; сваритися, нервувати, кричати: емоційний стан може бути нестабільним у ці дні, тож постарайтеся зберігати спокій і уникати ситуацій, які можуть призвести до конфліктів.

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