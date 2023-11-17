Мішель Андраде розповіла про зйомки в серіалі "Корона"

Співачка й учасниця шоу "X-Фактор" знялася в епізодичній ролі.

Мішель Андраде, українська співачка та ведуча болівійського походження, знялася в епізодичній ролі в популярному серіалі "Корона" від Netflix. Мішель розповіла, як проходили зйомки, пише "РБК-Україна".

За словами Андраде, зйомки проходили на Майорці, куди вона літала двічі. До того ж туди вона літала разом із матір'ю. У серіалі Мішель зіграла невелику роль покоївки на ім'я Б'янка, яка працює на яхті єгипетського мільярдера Мохаммеда аль-Файєда. Отримати роль у такому популярному проєкті було нелегко.

"На мою, здавалося б, невелику роль був кастинг. Звичайно, я хвилювалася, але водночас була впевнена в собі. Одразу після перших проб мені надіслали підтвердження. Я була дуже щаслива, адже працювати в такому масштабному проєкті — це неймовірно цінний досвід", — зізналася Мішель.

Мішель Андраде в серіалі "Корона" Фото: Скриншот

"Підготовка почалася з першої поїздки на примірку. Я прилетіла на Майорку, тільки щоб перевірити свій костюм і зробити тестову зачіску. Вдруге я прилетіла на острів уже на знімальну зміну", — Мішель зізналася, що заради ролі її попросили позбутися манікюру та зафарбували всі її татуювання.

За її словами, на майданчику панувала дуже комфортна атмосфера: режисер спілкувався з нею безпосередньо, підказував, як правильно вимовляти репліки та як проявляти емоції.

Мішель сказала, що за зйомки їй заплатили, але розмір гонорару вона не повідомила, зазначивши, втім, що до неї ставилися, "як до акторки першого плану".

"Оплатили перельоти, разом із моєю мамою поселили в готель, надали трансфер і окрему гримерку", — пояснила співачка. Мішель розповіла, що під час зйомок спілкувалася з іншими акторами та, звісно, обговорювала війну в Україні.

Мішель Андраде

За її словами, їй почали пропонувати допомогу.

"Звичайно, розмов про це не уникнути. Під час знайомства з акторами та командою я розповідала, що я україно-болівійка. Тоді вони цікавилися, яка зараз ситуація в Україні, співчували та питали, чи потрібна допомога. Мені сподобалася їхня позиція", — розповіла артистка.

Яка роль дісталася Мішель Андраде

Вона з'являється в другій серії шостого сезону. Андраде зіграла епізодичну роль покоївки Б'янки, яка працює на яхті єгипетського мільярдера Мохаммеда аль-Файєда, де, за сюжетом, відпочивають його син Доді й принцеса Діана.

Мішель Андраде в серіалі "Корона" Фото: Скриншот

Із ізраїльським актором Салімом Дау, який виконав роль Мохаммеда аль-Файєда, Мішель Андраде спілкувалася частіше за інших. За її словами, він "дуже добра та мудра людина", яка любить своїх дочок і поезію.

Він навіть дав їй цінну пораду щодо акторської майстерності. "Він сказав: актор не грає роль у моменті, він живе нею", — зізналася зірка.

Хто така Мішель Андраде?

Мати Мішель — українка, а її батько — болівієць. Дівчина народилася в болівійському місті Кочабамба. У 13 років вона переїхала в Київ, де вступила в ліцей і вивчила російську й українську мови.

Дівчина з дитинства захоплювалася музикою, тож 2013 року вона взяла участь у четвертому сезоні українського шоу "X-Фактор". Їй вдалося потрапити в топ 24 найкращих виконавців.

Мішель співпрацювала з Потапом, випустила кілька сольних пісень.

Мішель на мітингу на підтримку України

Нині Мішель живе в Іспанії, підтримує Україну та часто буває в Києві. Нещодавно вона відвідала прем'єру фільму "Барбі".