Дакота Джонсон, Сідні Свіні Та Емма Робертс: вийшов перший трейлер фільму "Мадам Павутина"

Дакота Джонсон виконала роль найзагадковішої героїні кіновсесвіту Marvel.

Вийшов перший трейлер фільму про Кассандру Вебб, найзагадковішу героїню кіновсесвіту Marvel. Головну роль в блокбастері виконала Дакота Джонсон, зірка "П'ятдесят відтінків сірого". Трейлер з'явився на каналі B&H Film Distribution Company.

Студія Sony Pictures вирішила зробити ставку на жінок-супергероїнь та зняла фантастичний екшн "Мадам Павутина" (Madame Web). Режисером картини став С. Дж. Кларксон.

Головну роль в фільми виконала Дакота Джонсон ("П'ятдесят відтінків сірого"). Також у екшені зіграли Емма Робертс ("Можливо, так"), Сідні Свіні (серіал "Ейфорія") та Адам Скотт ("Парки і зони відпочинку"). Для Дакоти це перший подібний досвід, раніше в супергероїчних картинах вона не грала.

Трейлер фільму "Мадам Павутина"

Новий фільм про супергероїв розповість історію Кассандри Вебб – парамедика з Мангеттену. Після ДТП вона виявляє в собі здібності до ясновидіння.

Зіткнувшись з одкровеннями щодо минулого, вона знайомиться з трьома молодими жінками, які пов'язані із нею та яких полює антагоніст фільму, класичний персонажа коміксів Marvel на ім'я Єзекіїль Сімс.

Кінокритики вважають, що новий фільм Sony "Мадам Павутина" може змінити всесвіт Sony Spider-Man. Не секрет, що взаємопов'язаний всесвіт Sony дещо химерний і неоднозначний. Зрештою, нині в ньому фігурують лиходії-Людини-павуки, хоча невідомо, яка версія Людини-павука насправді називає цей всесвіт своїм.

Тим не менш, у "Мадам Павутині" з'явиться динамічний склад нових героїв, а також є потенціал змінити всесвіт Sony різними способами (ймовірно, на краще).

Випуск фільму Madame Web від Sony заплановано на лютий 2024 року.

Нагадаємо, недавно 34-річна Дакота Джонсон почала зустрічатись із 46-річним Крісом Мартіном, який раніше був у стосунках із Гвінет Пелтроу.

Як з'ясувалось, Гвінет дуже позитивно ставиться до Дакоти.

Пелтроу відповіла: "Ми насправді дуже хороші друзі". І навіть зізналася, що "дуже сильно" її любить. "Вона чарівна, чудова людина", — сказала Гвінет.