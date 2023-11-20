Тіна Кароль зворушливо звернулася до сина (відео)
Єдиний спадкоємець артистки відсвяткував 15-річчя.
38-річна українська співачка Тіна Кароль показала рідкісні кадри з єдиним сином Веніаміном, якому виповнилося напередодні 15 років. Відео артистка виклала у своєму Instagram.
"Кожна мати покладає всі надії на своїх дітей, і я — не виключення. Все найкраще, що маю і можу, вкладаю в тебе. Ти — найбільша інвестиція мого життя, такий дорослий, вже 15!" — звернулася зірка сцени до свого спадкоємця, який останні роки мешкає та навчається у Великобританії.
Згодом Тіна Кароль зізналася, що "віддавати" потім комусь сина буде дуже важко.
"Як тебе комусь віддати згодом. Ох, дівчата)))) Стережіться свекрухи. Любий та єдиний", — написала артистка.
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"Який гарний у вас син. Чоловік би гордився ним. Колись ви були його опорою, а ще трохи і він стане вашою", "Дуже схожий на чоловіка) гарний хлопець)) А яка мама. Поруч як подружка)))", "Копія Євгена", — пишуть у коментарях прихильники української знаменитості.
15-річний Веніамін — єдиний син Тіни Кароль. Він народився у союзі співачки та продюсера Євгена Огіра, який пішов із життя у 2013 році через рак шлунку. Після цього зірка сцени офіційно не підтверджувала жодного роману, попри чутки у ЗМІ.
Нагадаємо, Тіна Кароль подала заявку на "Греммі".
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