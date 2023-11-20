Стало відомо, що принц Гаррі думав про стосунки принцеси Діани та Доді Аль-Файєда

Королівська персона та її останній обранець загинули внаслідок автокатастрофи в Парижі 31 серпня 1997 року.

Стало відомо, що принц Гаррі насправді думав про стосунки своєї матері принцеси Діани та єгипетського продюсера Доді Аль-Файєда. Про це пише Hello Magazine.

Напередодні вийшов шостий сезон "Корони", і одна із сюжетних ліній зосереджена на стосунках між покійною Діаною, принцесою Уельською, та кінопродюсером Доді Аль-Файєдом.

У картині від Netflix персонаж принца Вільяма каже матері, що він вважає її обранця диваком, і запитує її разом із принцом Гаррі, чи планують вони заручитися, що принцеса Діана різко заперечує.

Насправді старший син покійної Діани ніколи публічно не висловлював свою думку про Доді.

Проте принц Гаррі прокоментував, що він думає про обранця своєї покійної матері.

У мемуарах "Запасний", які були опубліковані в січні 2023, син короля Чарльза ІІІ згадав, як він проходив навчання на вертольоті Apache.

Мемуари принца Гаррі Фото: Getty

"Кружляючи Лондоном однієї ночі, я раптово осліп і на пів секунди подумав, що можу впасти в Темзу. Я побачив яскраві кольори, переважно смарагдово-зелені, і через кілька секунд зрозумів: хтось на землі світив на нас лазерною ручкою. Я був дезорієнтований. І розлючений. Але я був вдячним за досвід, за практику", — пригадував чоловік Меган Маркл.

Принцеса Діана та Доді Аль-Файєд Фото: Getty Images

"Мохамед Аль-Файєд подарував нам з Віллі лазерні ручки з Harrods, якими він володів. Він був батьком хлопця мами, тож, можливо, він намагався завоювати нашу увагу", — розповідав герцог Сассекський.

Доді Аль-Файєд Фото: Getty Images

Син покійної принцеси також згадав її стосунки з Доді, коли він розповів про проблеми з психічним здоров’ям своєї дружини Меган Маркл у серіалі Apple TV+ "Я, якого ти не бачиш".

"Вона збиралася покінчити зі своїм життям… Історія повторювалася. Мою матір переслідували до смерті, коли вона мала стосунки з людиною, яка не була білою, а тепер подивіться, що сталося. Хочете поговорити про те, що історія повторюється? Вони не зупиняться, доки вона не помре", — розповідав син британського короля.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2023 помер батько Доді Аль-Файєда, єгипетський бізнесмен Мохаммед Аль-Файєд.

Також Фокус писав про історію знайомства та стосунків принцеси Діани з Доді Аль-Файєдом.