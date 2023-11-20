Варене або омлет. Як приготувати яйця, щоб отримати максимум користі для здоров'я

Варені яйця та омлет — простий і зручний спосіб нагодувати свій організм білком, але питання в тому, який із цих способів має більшу поживну цінність і принесе вашому організму більше користі.

Яйця багаті на білок — найважливішу поживну речовину, необхідну для росту та розвитку організму. Особливо це важливо для тих, хто активно займається спортом і прагне наростити м'язи. Здавалося б, яка різниця, в якому вигляді їсти яйця, але часто виникають суперечки про те, що корисніше: варене яйце чи омлет. Про це пише OnlyMyHealth.

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Варені яйця

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Варені яйця — це чудове джерело білка, необхідного для розвитку і відновлення м'язів. У двох середніх курячих яйцях міститься понад 12 г білка. Крім цього в яйці також багато вітамінів А і D, вітаміну В12, заліза, цинку, кальцію і магнію. Згідно з дослідженням, опублікованим в Американському журналі клінічного харчування, яйця багаті на антиоксиданти, які запобігають віковій дегенерації очей.

Звичайне варене яйце містить мінімум калорій, що робить цей продукт дієтичним — ідеальним варіантом для тих, хто стежить за своїм здоров'ям і бореться із зайвою вагою.

У жовтках міститься велика кількість холестерину. Проте видавництво Harvard Health Publishing повідомило, що нещодавні дослідження засвідчили, що холестерин у нашому організмі насамперед виробляється печінкою через перетворення насичених і трансжирів. Дієтичний холестерин не може істотно впливати на рівень холестерину в крові, а отже не може спровокувати розвиток серцево-судинних захворювань, таких як інсульт.

Омлет

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З яєць можна приготувати ситний омлет, додавши в нього різні інгредієнти, наприклад, овочі або сир. Однак вміст білка варіюватиметься залежно від доданих інгредієнтів.

Якщо до омлету додати овочі, це буде дуже поживна та корисна страва, але додаткові інгредієнти, як-от сир та олія, можуть зробити омлет надто калорійним і жирним.

Вміст холестерину в омлеті залежить від того, скільки яєць ви використовували для його приготування. Регулювати кількість холестерину можна, змінюючи кількість білків і жовтків в омлеті.

Смажити чи варити?

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У дебатах про варені яйця та омлети відповідь залежить від того, як ви готуєте омлет. Якщо порівнювати поживний профіль, то обидва варіанти однаково корисні, однак, омлет ви можете готувати без додаткового жовтка, тим самим знижуючи споживання холестерину. Крім того, омлети — більш зручний спосіб збільшити споживання поживних речовин, якщо поєднувати їх з овочами.

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