"Вона знає": Симоньян розкритикувала "Міс Всесвіт Україна" та звинуватила ЗСУ у "вбивстві дітей"

За словами топпропагандистки Кремля, нова "Міс Всесвіт" 23-річна Шейнніс Паласіос із Нікарагуа "у жахливо нерівній боротьбі дивом обійшла українку". А учасниця з України, за її словами, вийшла на сцену "з якимсь немовлям".

Головна редакторка телеканалу Russia Today (RT) Маргарита Симоньян висловила думку щодо представниці України на "Міс Всесвіт 2023" співачки, моделі та волонтерки Ангеліни Усанової. Російська пропагандистка звинуватила захисників ЗСУ у "вбивстві дітей", про які начебто учасниця конкурсу краси "чудово знає". Про це вона заявила у своєму проєкті "Ч.Т.Д.".

"Справжня красива жінка, з тонкою талією, з великими грудьми, з шаленою усмішкою. Приємно подивитися. Подивіться, яка красуня. Ось ця красуня у жахливо нерівній боротьбі дивом обійшла українку та інших учасниць", — каже пропагандистка.

Окрім того, Симоньян порівняла фігуру золотого янгола, котрий як символ життя кожної української дитини несла в руках Усанова з "головою свині".

"Можливо, це востаннє у житті, коли іскорка розуму таки перемогла, попри те, що українська дівчина вийшла з якимсь немовлям, яке, за загальним визнанням, схоже на голову свині", — заявила росіянка.

Натомість Симоньян звинуватила Збройні Сили України у "вбивстві дітей", про які начебто учасниця з України "чудово знає".

"Вона в такий спосіб демонструвала, що захищає дітей? То був посил? Але сама Україна та ця українка чудово знають, що від рук українських військових загинуло багато дітей", — заявила пропагандистка.

Українку змусили сидіти з росіянкою на "Міс Всесвіт": деталі

Нагадаємо, від України на Міс Всесвіт 2023" участь брала Ангеліна Усанова. Вона не увійшла до топ 20 фіналісток серед усіх конкурсанток. Проте представниця України змогла потрапити до десятки лідерів у номінації Voice of Change. Правила передбачали, що кожна учасниця показувала відео, в якому ділилася соціальною проблемою, яка її турбує.

Для півфіналу "Міс Всесвіт" Ангеліна Усанова постала в сукні Phoenix Rising. Національний костюм під назвою "Берегиня-Мати" для Ангеліни створила велика команда МÜ production.

Нагадаємо, що на конкурсі краси у Сальвадорі представницю України змусили сидіти поруч з росіянкою. Такий "жест" організаторів не сподобався українці, що можна помітити по її виразу обличчя в момент зйомки відео.