Ембер Герд остаточно вирізали з нового трейлера "Аквамена" (відео)

Раніше в мережі створювали петиції, аби продюсери картини прибрали акторку з історії.

37-річну американську акторку Ембер Герд остаточно вирізали з нового трейлера "Аквамен і втрачене царство". Про це пише Daily Mail.

Герд, яка в першому трейлері картини, опублікованому у вересні 2023, знову зʼявилася в образі принцеси Мери, більше немає в останньому тизері фільму, який вийде в прокат 20 грудня.

Колишня дружина Джонні Деппа грає доньку царя Нерея, яка може контролювати воду за допомогою свого розуму та спілкуватися з іншими атлантами телепатичним шляхом. Згодом вона стає дружиною Аквамена (Джейсон Момоа). І в новій частині історія буде присвячена батьківству.

Після скандального розлучення акторки з Деппом у мережі навіть створювали петиції, аби її вирізали з популярної картини.

Фото: Скриншот

В "Аквамені" також грала Ніколь Кідман. Перша частина історії вийшла у 2018 році.

Джейсон Момоа та Ембер Герд Фото: DiscussingFilm

У червні 2022 Ембер Герд програла суд Джонні Деппу, якого кілька років звинувачувала в домашньому насильстві. Втім, присяжні зрештою стали на бік голівудського актора, який поступово повертається до роботи, знявшись у картині "Жанна Дюбаррі".

Новий трейлер "Аквамена"

Нагадаємо, хто посприяв тому, щоб Ембер Герд знову взяли на роль в "Аквамені".

Також Фокус писав про іншу картину Ембер Герд, у якій вона зіграла головну роль.