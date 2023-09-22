Велике повернення: вийшов трейлер фільму "У вогні" з Ембер Герд у головній ролі (відео)

Прем'єра картини в кінотеатрах, на цифрових платформах і платформах за запитом запланована на 13 жовтня цього року.

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37-річна американська акторка Ембер Герд, якій багато хто пророкував крах кар'єри після скандальних судових розбірок з колишнім чоловіком Джонні Деппом, тріумфально повертається на екрани в новому трилері Конора Алліна "У вогні", трейлер якого представила студія Saban Films.

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Герд зіграла лікаря-психіатра Грейс Бернем з Нью-Йорка, яка в 1890-х роках вирушає на віддалену плантацію в Колумбії, щоб доглядати хлопчика з неймовірними здібностями. Вона починає лікувати дитину, але при цьому розпалює війну науки і релігії з місцевим священиком, який вважає, що хлопчик одержимий дияволом і є причиною всіх бід села.

"Ці люди налякані. І їм потрібно когось звинуватити в цьому страху. І це ти", — каже Бернем хлопчикові, якого грає Лоренцо Макговерн Зайні.

Герд залишилася в захваті від роботи над картиною.

"Цей фільм являє собою роздуми про майже надприродну силу кохання, розказану вольовою і незалежною жінкою на рубежі 20-го століття. Для мене велика честь бути частиною цієї улюбленої праці і бути лідером у баченні Конора Алліна. Мені пощастило, що мене оточує такий приголомшливий акторський склад. Вони такі ж віддані своїй справі і чарівні, як і персонажі, яких вони грають"", — говорила Ембер ще перед страйком SAG-AFTRA.

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Зйомки фільму закінчилися в березні 2022 року, а в червні Герд програла суд за позовом Деппа про наклеп. Аллін зняв "У вогні" за сценарієм, який він написав у співавторстві з Паскалем Борно і Сільвіо Муральєю.

Прем'єра трилера запланована на 13 жовтня.

Ембер Герд також повернулася до своєї ролі Мери у другій частині "Аквамена", прем'єру якого через страйк у Голлівуді перенесли з 3 листопада 2023 року на 15 березня 2024-го.

Раніше Фокус писав, за що Ембер Герд зненавиділи друзі та родичі Ілона Маска.