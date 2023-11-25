Том Бачик показав ідеальний манікюр для зустрічі зими 2023-24 (відео)

Популярний у Голлівуді нейл-майстер пропонує однотонне покриття, доповнене блискучою втиркою.

Том Бачик показав стильний та цікавий манікюр для зустрічі зими 2023-24. Роликом своєї нової роботи знаменитий нейл-майстер поділився в Instagram.

Фахівець, до якого звертаються Дженніфер Лопес та Селена Гомес, пропонує звернути увагу на карамельний відтінок покриття. Сам лак Бачик доповнив блискучою втиркою.

"Полунично-карамельний збиток. Намалюйте коричневу основу, я використовую гель для французького манікюру в "Feeling Sedimental" від @apresnailofficial. Додайте свої збиті вершки райдужною хромованою пудрою від @cndworld", — рекомендує відомий голівудський нейл-майстер.

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Оскільки вже з початку грудня починаються святкові корпоративи, тому можна сміливо робити блискучий манікюр, який підніматиме ваш настрій та створюватиме особливу передноворічну атмосферу.

Нова робота Тома Бачика

"Точність", "Завжди робить найкраще", "закохана в них", — реагують на блискучий варіант покриття підписники Бачика в соцмережі.

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