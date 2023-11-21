Адам Сендлер зʼявився на публіці з дружиною та доньками (фото)

Зіркове подружжя одружилося у 2003 році та виховує двох спільних дітей.

57-річний комік та актор Адам Сендлер вийшов на публіку з дружиною Джекі, 49, та двома їхніми доньками. Про це пише People.

Спадкоємиці зіркового подружжя Седі, 17 років, і Санні, 15 років, озвучують персонажів у новому мультфільмі "Лео". А на прем’єрі картини від Netflix у Лос-Анджелесі Сендлер розповів про поради, які він дав своїм дітям щодо їхніх кар’єр.

"Я кажу їм, щоб вони переконалися, що вони добре почуваються в тому, що роблять… "Не дозволяйте занадто багатьом людям намагатися влізти у вашу голову. Якщо ви відчуваєте, що виклали все, що могли, це все, що ви можете просити"", — передає свої ж слова комедійний актор.

Адам Сендлер з родиною Фото: Getty Images

"[Завжди] весело бути зі своєю родиною", — продовжує він.

Дружина Адама Сендлера, з якою він одружений понад 20 років, зʼявилася на публіці в чорно-білій мінісукні. Доньки подружжя також обрали сукні, проте смарагдового та молочного відтінків.

Адам Сендлер з родиною Фото: Getty Images

Сім'я позувала для серії спільних фотографій, коли вони йшли по сірій доріжці в Regency Village Theatre.

Нагадаємо, Адам Сендлер вивів на червону доріжку 14-річну дочку Санні.

Також Фокус писав про особливі стосунки Адама Сендлера та Дженніфер Еністон.