Миколай Данський повідомив, що підтримає свого кузена-спадкоємця, хоча його самого й позбавили титулу принца

Миколай тепер носить титул графа Монпеза після того, як королева Данії Маргрете позбавила його та його братів і сестру титулів принців і принцеси.

Граф Миколай Данський каже, що він "буде поруч" зі своїм двоюрідним братом і майбутнім королем Данії принцом Крістіаном, попри те, що сам він переїхав до Австралії після того, як його позбавили титулу Його Королівської Високості. Про це пише Daily Mail.

Важливо Позбавлений титулу данський принц Миколай сходив на ексклюзивну вечірку в Сіднеї

Граф Миколай Монпеза розповів журналу Wish Magazine про свої надії на майбутнє

Миколай заявив, що він радий "прокласти свій власний курс" після того, як торік його позбавили королівського титулу, але він "усе ще буде поруч" зі своїм найближчим родичем і майбутнім королем, принцом Крістіаном.

24-річний Миколай вирушив у Даун-Андер, щоб навчатися за обміном у Сіднейському технологічному університеті впродовж семестру в супроводі своєї чарівної подруги-дизайнерки Бенедикти Туструп.

Граф Миколай

Однак, попри напруженість у сім'ї торік, коли королева Маргрете позбавила чотирьох дітей принца Йоакіма титулів принца та принцеси, схоже, Миколай не ображається на свою бабусю.

Граф сказав виданню, що йому "пощастило опинитися в становищі", коли він може обирати свій власний шлях, і заявив про любов до майбутнього короля — принца Крістіана, якому щойно виповнилося 18 років.

Хоча Миколай не був присутній на блискучій вечірці свого двоюрідного брата минулого місяця, вирішивши замість цього зловити хвилі в Сіднеї, він опублікував душевний пост про його день народження в Instagram.

Поділившись знімком із братом 13-річної давності, він написав: "Кумедно, як летить час... З 18-річчям, Крістіане! Сподіваюся, всі відзначають твоє свято так, як ти того заслуговуєш".

Фото Миколая з принцом Крістіаном Фото: Instagram H.E Count Nikolai of Monpezat

В інтерв'ю він також із любов'ю розповів про свою "австралійську тітку" кронпринцесу Мері, яка дала йому безліч номерів телефонів близьких друзів "на випадок надзвичайної ситуації".

Граф додав, що вона також поділилася списком рекомендацій, як насолодитися її батьківщиною, і попередила його, щоб він обов'язково мастився сонцезахисним кремом із високим фактором захисту.

Миколай, який також працює моделлю, як і раніше, посідає сьоме місце в черзі на данський престол.

Граф Миколай

Він зізнався, що змінив стиль після приїзду в Австралію, і йому дуже подобається місцева атмосфера.

"Мені подобається, наскільки виразні тут молоді хлопці. Їхній стиль такий невимушений і безтурботний. Мені подобається, як вони іноді ходять босоніж (хоча я б ніколи цього не зробив) або просто в плавках".

Він пояснив, що в дитинстві у нього був дуже "консервативний стиль одягу", але він "прагнув більше досліджувати" свій стиль.

У березні він запустив новий акаунт в Instagram для просування своєї модельної кар'єри після того, як бабуся позбавила його статусу "Його Королівська Високість".

Нагадаємо, принц Крістіан із шиком відсвяткував своє повноліття.